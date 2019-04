Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l'oroscopo di oggi 16 aprile.

In questo giorno di metà aprile Marte e il Sole vi aiutano con un bell’equilibrio, che vi accompagna per tutta la giornata permettendovi di gestire piccoli imprevisti e colpi di scena inattesi in ambito familiare. In particolare riuscite a intervenire, con l’energia che vi contraddistingue, in una delicata questione che riguarda il rapporto genitori-figli. In amore, vi spingete totalmente nell’abbraccio del partner, fisso o occasionale che sia. Inoltre, riuscite ancora una volta a dare prova del vostro slancio e della capacità che di incendiare i cuori. Infine, se sul lavoro i vostri capi pretendono troppo da voi, fateglielo presente. Ma siate cauti e prudenti nell’esprimere le vostre rimostranze. Saturno, in angolo disarmonico, potrebbe invogliarvi ad alzare la voce: un’opzione decisamente non consigliata.

Nati sotto il segno del Toro, vi attende un cielo molto sereno. In questo martedì, infatti, avete infatti Plutone e la percettiva Luna che sono in angolo benefico per voi, mentre il vostro astro nume tutelare, Venere si mantiene favorevole, specie se appartenete alla terza decade. In amore si vedono all’orizzonte: costanza, fedeltà e ottima disposizione d’animo. Qualità che siete pronti a donare al vostro partner, innalzando il livello della vostra relazione. Inoltre, Saturno, in splendido aspetto, vi aiuta a essere sicuri di voi stessi e a tenere un comportamento amatorio molto coerente, specie se siete Tori della seconda decade. Sul lavoro, per vedere riconosciuti i vostri meriti, dovrete impegnarvi molto. Ma se procederete dritti sulla vostra strada con convinzione, porterete a termine il vostro dovere con grande soddisfazione.

Giornata ricca di energia per i nati sotto il segno dei Gemelli. In questo martedì, infatti, Urano dal vicino Toro vi consente un’energia fisica accompagnata da una buona resistenza nervosa. Ragione per la quale, se il tempo lo consente, ne dovreste approfittare con un po’ di sport all’aria aperta. In amore, la parola "sintonia" è il termine giusto per descrivere questo magico momento che state condividendo con la persona che amate. Sul lavoro, invece, un buon aspetto di Urano, vostro nume tutelare, vi rende particolarmente simpatici con i vostri colleghi. Gli ottimi rapporti con chi vi sta accanto sono la base di quella stima che vi riuscite a guadagnare nell’ambiente. Se il vostro è un lavoro che a che fare con la parola, preparatevi a godere di successi notevoli, rinsaldati da moderati guadagni economici.

In arrivo una giornata vivace in cui si mescolano transiti positivi con altri negativi. Plutone, Saturno e il Sole, sono tutti lì a non darvi tregua con slancio attivo e decisionale, forza di razionalità e lucida attenzione che oggi potrebbero scarseggiare. Per fortuna dalla vostra ci sono la Luna e Venere, che vi aiuteranno a trovare soluzioni geniali. In amore, proprio grazie a questi due astri, i vostri incontri godranno di un carattere speciale, particolarmente appassionato. In ufficio, invece, sarete stimolati a non sentirvi paghi: desidererete di più e lotterete per ottenere cambiamenti che migliorino la vostra condizione. Al contempo attenzione a non farvi trascinare in polemiche sterili che vi faranno solo perdere tempo.

Questo nuovo giorno vi vede pimpanti e briosi proprio nello stile che, da bravi Leoni, vi si confà. La Luna vi sorride dal segno della Vergine e vi apre a una giornata di esaltanti emozioni. In amore, le coppie di lungo corso ottengono il miracolo di un’unione che non contempla noia e ripetitività: ci si sente sempre come nel giorno del primo appuntamento. Chi si è incontrato da poco, invece, sperimenta un profondo coinvolgimento dei sensi. Sul lavoro, stabili e concreti come sempre, date prova di queste vostre qualità conquistandovi la fiducia dei colleghi. Tutto questo anche grazie a Giove, che vi guarda con grande benevolenza assicurandovi un’efficienza di primordine, sommata alla capacità di saper lavorare in team.

Saturno e Plutone accendono le luci di una giornata particolarmente soddisfacente per i nati sotto il segno della Vergine. Vi sentite molto bene fisicamente e vi preparate alla bella stagione esibendo un fisico invidiabile. In amore, una Venere un po’ adombrata rischia di non farvi sintonizzare al meglio con la vostra dolce metà, anche a causa di interferenze esterne al rapporto. Gli astri consigliano di minimizzarle e di far perno sulla saldezza dei sentimenti. Sul lavoro, invece, potete sorridere grazie alla vostra grande efficienza, anche se durante la giornata potrebbe venire a mancare il consueto clima di scambio e di fiducia tra colleghi, forse per cause indipendenti dalla vostra o dalla loro volontà. Non preoccupatevi, però, l’atmosfera si rasserenerà alla fine della giornata lasciandovi stanchi, ma completamente rilassati.

In questo martedì di metà aprile all’orizzonte ci sono sorprese che toccano il cuore e la mente. L’ambito che ne beneficia di più è quello familiare dove tutti i contrasti svaniscono. In amore, la Luna in angolo mediamente positivo vi concede una fase di maggiore condivisione con la persona amata. Avrete la possibilità, infatti, di scambiare opinioni politiche, ideologiche e religiose su cui vi troverete completamente d’accordo. In ambito professionale si verificano infine dei cambiamenti che vi stimolano a giocare d’anticipo: afferrate al volo l’opportunità che vi si para davanti, vi porterà lontano.

Nati sotto il segno dello Scorpione, oggi i pianeti si dispongono in angolo pressoché armonico, favorendo alcune vostre ambizioni, anche se non proprio tutte. In amore, dotati di una notevole sicurezza nei vostri mezzi, vi sentite in grado di scalare montagne da altri ritenute insormontabili. E con questo spirito vi attrezzate a colpire il cuore di chi vi ha sedotto con il suo sorriso. La vostra tattica di accerchiamento con paziente gioco di attacco, alla fine potrebbe avere la meglio. Sul lavoro, in questa giornata di metà aprile, i moti planetari suggeriscono di non avventurarsi in azioni che implicano grossi investimenti o in collaborazioni che prevedano scelte impegnative per il futuro. Il rischio che non vadano a buon fine è piuttosto alto.

La vostra allegra socievolezza potrà subire oggi un momentaneo calo. Alti e bassi di umore, strani momenti di isolamento, fasi di incomprensione con l’ambiente esterno, possono turbare un clima che poi è, in linea di massima, sereno e privo di incognite. In amore, Marte affila le armi della conquista e vi fa lanciare in imprese amatorie strepitose. Abbiate cura però di usare sempre quel tatto e quella gentilezza per le quali siete considerati dei maestri. Per quanto riguarda l’ambito professionale, se manovrate denaro, dovete essere particolarmente vigili nelle transazioni e negli scambi. Un rapporto dissonante della Luna, pianeta della sensibilità e dell’umore variabile, potrebbe confondervi facilmente le acque, facendovi vedere la convenienza laddove non c’è. In generale non vi fidate di qualcuno che vi propone un affare che ha i contorni del gioco d’azzardo.

La prospettiva planetaria di questo nuovo giorno appare decisamene discreta per voi nati sotto il segno del Capricorno. In amore, malgrado le apparenze, la tenerezza di cui siete capaci è il punto di vostra maggiore eccellenza nella relazione. Oggi, nello specifico, riuscirete anche a coniugarla con un estro appassionato che sarà capace di lasciare stupito il partner. Plutone (simbolo astrologico dell’Io) nel vostro segno, vi caricherà di un protagonismo un po’ teatrale, rendendo il tutto ancora più coinvolgente e romantico. Sul lavoro, invece, vi aiuterà a gestire al meglio ogni situazione, in special modo quelle complicate.

Grazie a Marte il vostro martedì sarà all’insegna dell’equilibrio nelle scelte e della fluidità nei rapporti interpersonali. Ottima anche la forma psicofisica che vi aiuta a risolvere una questione particolarmente delicata in famiglia. In amore, sperimentate momenti di rara intesa con la persona che avete accanto, e riuscite, con la vostra lungimiranza, a far resistere nel tempo la vostra relazione. Se siete ancora single, invece, sarete pervasi da un gusto per l’avventura che non vi darà tregua. Infine, sul lavoro, riuscirete ad ottenere ottimi risultati nella vostra attività professionale, specie se siete imprenditori o se, in generale, avete un’attività indipendente. Gli sforzi che state compiendo vi consentono di ampliare il vostro giro d’affari o, ad ogni modo, di essere conosciuti in un contesto più vasto.

In questo martedì, nati sotto il segno dei Pesci, il quadro planetario mostra una maggioranza di aspetti positivi che e vi inseriscono di nuovo tra i più fortunati in ambito zodiacale. È possibile tuttavia, che per via della negatività della Luna in Vergine, avvertiate qualche lieve nervosismo che allontanerete poi piuttosto facilmente, con la vostra capacità di farvi scrollarvi di dosso i pensieri e le seccature. In amore, dotati del vostro indiscusso sex appeal, vi potete lanciare in appassionanti conquiste sfoderando tutto l’ardore passionale di cui siete capaci. Sul lavoro, invece, un ottimo rapporto di Plutone in Capricorno, segno vostro alleato, vi apre a collaborazioni e nuovi contratti se esercitate la libera professione. Avete, infatti, la possibilità di mettere in moto strategie vincenti e giocare al rialzo, specie se festeggiate il vostro compleanno tra il 9 e il 14 marzo.