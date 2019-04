Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l'oroscopo di oggi 29 marzo.

La vostra energia e capacità decisionale vi consentiranno di organizzare al meglio il fine settimana. State attraversando un momento particolarmente positivo con la vostra dolce metà, caratterizzato da piena sintonia sotto tutti i punti di vista del rapporto di coppia. Sul lavoro è in arrivo una proposta di collaborazione da colleghi di un'azienda complementare alla vostra.

Non vi mancano energia, sensibilità e capacità di concentrazione. A volte faticate a dimostrare esplicitamente quanto teniate alla persona che vi sta accanto, pur essendo un segno fortemente affettivo. La configurazione dei pianeti, però, vi invita a sbilanciarvi maggiormente a livello emotivo. Sul lavoro è necessario un ultimo sforzo per portare a termine un progetto piuttosto ambizioso iniziato diverso tempo fa.

È possibile che incontriate qualche tensione in ambito familiare, ma sarete comunque in grado di risolvere la situazione con lucidità e pacatezza. In amore, se non avete già il cuore impegnato, sono favoriti i flirt. Chi, invece, vive rapporti di coppia di lungo corso, beneficia di una fase di leggerezza e allegria con la propria dolce metà. Avvertite un po' di stanchezza sul lavoro. Ricordatevi sempre che nel vostro ambito sono apprezzate caratteristiche come la sobrietà, la discrezione e la capacità di essere seri ed efficienti.

Non vi manca la pragmaticità di risolvere situazioni complesse, all'ordine del giorno in ogni famiglia. Lo stato di salute è soddisfacente, ma dovete comunque stare attenti a non strapazzarvi troppo. La vita di coppia è caratterizzata da una fase di tranquillità, mentre chi è ancora in cerca dell'amore potrà avventurarsi in situazioni avvincenti, senza lasciarsi travolgere, però, da ambizioni eccessive. Concludete la giornata lavorativa con grande facilità, favoriti dalla vostra solita capacità intuitiva.

La giornata trascorre all'insegna di un atteggiamento frizzante. Mettete in campo, inoltre, la vostra qualità migliore, che è la generosità. Riuscite a ritrovare una buona sintonia con la persona che amate. Se, invece, avete un flirt, potrebbe essere il momento giusto per trasformarlo in qualcosa di più importante. La competenza che avete maturato nel vostro lavoro vi aiuta a raggiungere gli obiettivi richiesti. In questo sono d'aiuto anche i colleghi, che vi incoraggiano a proseguire sulla strada intrapresa.

In famiglia trovate il modo di giocare un ruolo importante in una situazione complessa che richiede tutta la vostra intelligenza e generosità. Nel rapporto di coppia preferite badare alla sostanza. Per voi i valori fondamentali di una relazione sono la fedeltà e l'onestà. Riuscite a portare a termine i vostri compiti sul lavoro entro la scadenza, soddisfatti di quello che avete realizzato e pronti a ripartire con un nuovo progetto.

Dovete investire maggiormente in voi stessi per recuperare il terreno perduto. C'è la necessità di aprire un dialogo più intimo con chi vi sta accanto in questo momento. La distanza emotiva con il partner potrebbe giocare a sfavore del rapporto di coppia. La configurazione dei pianeti vi spinge ad aumentare la vostra abituale efficienza sul lavoro e vi apre a situazioni dagli esiti fruttuosi se saprete lavorare bene di squadra.

È il momento di assecondare le vostre migliori ambizioni. Il rapporto di coppia è caratterizzato da una buona affinità passionale e mentale. Anche i single vivono una fase di successi in campo sentimentale. Sul lavoro ricevete la stima da parte dei colleghi che hanno apprezzato la vostra capacità di affrontare le incombenze quotidiane. La configurazione dei pianeti vi consente di compiere quegli sforzi professionali che fino ad ora hanno portato risultati da non disprezzare.

Qualche piccolo imprevisto mette un po' di pepe alla monotonia quotidiana, ma nulla di grave. Alcune incombenze lavorative vi tengono lontani dalla persona che amate, ma recuperate il tempo perduto con una serata esclusiva. Vi mostrate in grado di rivitalizzare il vostro rapporto d'amore. Sul lavoro riuscite a far quadrare il cerchio superando ostacoli che vi erano apparsi insormontabili. C'è la possibilità che risentiate un po’ della fatica fatta per raggiungere i risultati attuali.

Una Luna favorevole vi consente di approcciare bene i rapporti affettivi, tanto nei legami di coppia di lungo corso che nei flirt occasionali, se siete ancora single. Unite una delicata sensibilità alla capacità di entrare in empatia con gli altri. State attraversando un momento particolarmente positivo sul lavoro: siete apprezzati dai vostri capi e le persone con cui collaborate non riuscirebbero a fare a meno di voi. Cercate di sfruttare al massimo questa fase che non capita tutti i giorni.

Vi apprestate ad iniziare un fine settimana caratterizzato da una forma psicofisica più che soddisfacente. Anche la situazione familiare non desta preoccupazioni. Sono entusiasmanti le novità in campo sentimentale, soprattutto se siete ancora single. Le circostanze fortuite sono particolarmente favorevoli per voi in questo momento. Sul lavoro guadagnate il terreno perduto e recuperate i rapporti che si sono un po' sfilacciati nei giorni scorsi.

Non badate troppo alle inquietudini che potrebbero turbarvi in questa giornata grazie ad una configurazione favorevole dei pianeti. L'amore è caratterizzato da un bisogno di evasione e dalla necessità di mettervi alla prova, anche se avete un rapporto fisso. Avvertite, sul lavoro, una fase di stanchezza e sentite il bisogno di staccare un po’ la spina dagli impegni professionali e dalle scadenze che vi tengono in fibrillazione.