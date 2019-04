Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l'oroscopo di oggi 30 marzo.

La giornata scorre serena fino a sera quando potreste accusare un po' di stanchezza e sentire il bisogno di riposo e comfort. Spinti da una persona che avete conosciuto da non molto, mettete in mostra tutte le vostre qualità in campo sentimentale. Diversi impegni lavorativi ritardano la conclusione della settimana. Giove e Luna vi aiutano comunque ad arrivare in serata soddisfatti del vostro operato.

La vita familiare trova un momento di armonia molto apprezzato, in particolare nei rapporti con figli e nipoti. In amore, la vostra relazione di coppia vive una fase serena e appagante. Chi, invece, è ancora single, non faticherà comunque anche quest’oggi a farsi apprezzare, anche inconsapevolmente. Macinate un’enorme quantità di lavoro e incassate la stima dei capi e dei colleghi.

Con l’avvicinarsi della serata, si allontana una tendenza alla noia e all’apatia che stavate vivendo con la vostra dolce metà da un po' di tempo a questa parte. Ottimi gli auspici per chi è single e voglia mettersi alla prova in nuove avventure sentimentali abbastanza disimpegnate. Arrivate alla conclusione mensile dei vostri impegni lavorativi con un po' di stanchezza accumulata.

La vita familiare scorre serena, senza particolari difficoltà. Solo in serata potreste avvertire un po' di apatia che riuscite ad alleviare con il riposo notturno. Una speciale sintonia con una persona che avete incontrato da poco vi spinge a sperare in un nuovo amore. Per molti di voi, anche già avanti con l’età, il cuore potrebbe ricominciare a battere come in giovinezza. Avete da faticare un po' per concludere un importante impegno professionale, ma vi spetterà anche un meritato riconoscimento delle vostre qualità.

La configurazione astrale suggerisce di non esagerare negli eccessi, soprattutto enogastronomici. Siete interessati a costruire un rapporto d’amore cercando di eliminare tutte le complicazioni inutili. Arrivate alla fine della settimana e del mese lavorativo con risultati di primordine e pronti per nuovi traguardi. Chi è in una situazione di comando, incassa la soddisfazione dei suoi dipendenti. Chi, invece, svolge un’attività legata al campo creativo, artistico o comunicativo, sperimenta una fase di cambiamenti significativi.

Riuscite a ricreare armonia all’interno delle pareti domestiche. Vi dimostrate in grado di risolvere una questione pratica che agitava il vostro partner. Vivete il lavoro come parte integrante della vostra vita: lo dimostrate oggi se svolgete un’occupazione dipendente, dedicandovi completamente al compito che vi è stato assegnato.

Questo mese di marzo è stato un po' in salita. Da stasera, però, beneficerete di un’aria di rinnovamento dentro e fuori di voi. Vi trovate d’accordo su una questione riguardante una prossima vacanza primaverile con la persona che vi è accanto. Non desiderate, infatti, stare in un gruppo di persone troppo ampio. Preferite la tranquillità di una giornata di svago da trascorrere con pochi intimi. Chiudete gli impegni settimanali con un po' di fiatone, ma non vi dispiace cominciare a organizzare le attività per quando tornerete in ufficio.

In questa giornata non vi mancano sensibilità e affabilità. Una Venere favorevole vi fa avvicinare alla persona per cui nutrite interesse in questo momento. In serata sarete capaci di dare il meglio di voi stessi. Non trovate particolarmente faticoso in questa giornata svolgere le vostre mansioni lavorative. Siete in grado di sfruttare il vostro talento creativo ottenendo soddisfazioni materiali per quello che fate con diligenza e passione.

Una ritrovata armonia con l’ambiente familiare e con il gruppo di amici è il segreto per ritrovare il sorriso. Dedicate più spazio al vostro partner che potrebbe rimproverarvi di essere un po' latitanti, vuoi per impegni professionali, vuoi per questioni legati alla famiglia. Siete un po' sotto pressione da parte dei vostri capi. Avete voglia di chiudere e staccare la spina per la pausa meritata del weekend. Vi concentrate con tutta la vostra energia in modo tale da riuscire ad adempiere ai compiti assegnati e a sbrigarvi prima del previsto.

Sta per cominciare una fase estremamente favorevole per voi in amore. Momento positivo anche per chi è ancora single: all’orizzonte si profila, infatti, la possibilità di collezionare avventure insperate. In questa giornata non vi pesa dedicarvi alle attività lavorative, soprattutto per un segno come il vostro, stakanovista e molto impegnato nel miglioramento della carriera professionale. La configurazione dei pianeti vi spinge verso la scalata al successo.

Un flirt iniziato tempo fa, grazie a una conoscenza comune, torna in primo piano e attira nuovamente il vostro interesse. Non precludetevi questa opportunità che è tornata a presentarsi. La vostra abilità tecnica nel maneggiare i computer, nel navigare sul web e nel frequentare i social media e interagirvi vi consentirà di fornire un servizio di livello sul posto di lavoro.

Potreste dimostrarvi un po' troppo pressanti verso la persona che vi sta adesso accanto, forse perché impegnata tanto sul posto di lavoro o in ambito familiare. Datele tempo e non pressatela eccessivamente. In serata ritornerà l’armonia e la voglia di stare assieme. Avvertite ancora un po' di fatica nell’ambiente lavorativo, in questa giornata che per molti segna la chiusura settimanale. Sappiate adattarvi e non siate più irrequieti e insofferenti della norma.