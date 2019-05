Oroscopo di oggi: scopri cosa ti riservano gli astri

Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l'oroscopo di oggi 11 marzo.

Quadro dei transiti odierni che mostra aspetti lievemente contrastanti in cielo. Fate attenzione a non esagerare a tavola nei piaceri enogastronomici, nelle riunioni conviviali che si terranno oggi in famiglia, potreste andare incontro a piccoli inconvenienti, anche se nulla di veramente serio. Buona comunicazione in campo sentimentale. Potrete aggiustare eventuali malintesi. Il film che questa giornata potreste rivedere è "La guerra dei Roses" dell'anno 1989.

Entrata la Luna nel vostro segno del Toro da ieri vi sentite particolarmente vivificati da un'aria nuova con cui riuscite a entrare in relazione con persone nuove. Una persona speciale tocca le corde della vostra sensibilità e vi fa appassionare. Il film che questa giornata di inizio primavera potreste vedere se ve lo siete perso è il bellissimo "Suffragette" del 2015.

Profilo dei transiti di una giornata fresca e pimpante come a voi più piace. Esplode il flirt nella stagione per voi migliore, dove la vostra personalità gaudente e curiosa ha modo di esprimersi. Se siete single potrete godere così di una bella ventata di conquiste e di piaceri. Nel caso abbiate invece un rapporto di coppia stabile è possibile avvertiate qualche noia e stanchezza passeggere. Un film che possa seguire le indicazioni "frenetiche" del vostro segno è senz'altro il capolavoro "Frantic" del 1988.

Non vi inquietino alti e bassi d'umore, sensazione sottile d'incomprensione. La vostra calma, l'equilibrio, la capacità di minimizzare eventuali pressioni negative interne o esterne, vi vengono sempre in soccorso. Non mirate, almeno per quest’oggi, troppo in alto e cercate di volare il più possibile basso. Il film che oggi potrete gustarvi molto in linea con le caratteristiche "lunari" del vostro segno è "La casa degli spiriti" del 1993.

Apparite particolarmente raggianti. Sono possibili inviti in casa di parenti o amici, gite fuori porta, momenti inaspettati di ilarità. Sperimentate un'atmosfera di intensa fusione emotiva con la vostra dolce metà. Siete in vena di cinema magari di vedervi o rivedervi un classico della produzione italiana relativamente recente? Un film godibilissimo può essere "Ferdinando e Carolina" uscito nel 1999.

Non vi mancano determinazione e forza di volontà unite alla voglia di stupire. Siete single? Lo sarete ancora per poco. Potrete condurre il gioco della seduzione gestendo dall’alto la situazione. Se non lo avete ancora visto, un classico del Neorealismo italiano da non perdere è "Bellissima" del 1951, contiene le simbologie di umiltà che si eleva ed è interpretato magistralmente da Anna Magnani che apparteneva al segno vostro contraltare dialettico dei Pesci.

Atmosfera quest'oggi lievemente disturbata dal transito di un Plutone. Niente di grave in realtà, soltanto la necessità di essere più diplomatici. Il rigore, l'impegno in campo sentimentale che dimostrate, è il vostro punto di favore. Se siete appassionati di cinema in questa giornata di metà marzo, potreste dedicarvi a vedere "Padre d'Italia", girato nel 2017: tratta le dinamiche della coppia care alla Bilancia e vede una straordinaria partecipazione di Luca Marinelli che appartiene proprio al vostro segno.

Profilo dei transiti che vi vuole favorire, proponendovi forza morale, sicurezza in voi stessi, capacità di sfida e svolte positive. Mercurio promette un appagamento sentimentale ed erotico senza precedenti. Sappiate, però come sempre, calibrare le vostre ambizioni sentimentali. Se vi volete deliziare con la visione di un bel film classico il suggerimento degli astri per un'opera cinematografica nelle vostre corde di amore e morte è "Cronaca di una morte annunciata" del 1987.

Fase astrologica in cui assaporate un momento di ottimismo intenso, di leggerezza dello spirito. Fanno eccezione i Sagittari che festeggiano il loro compleanno dal giorno 4 al 9 del mese di dicembre. Il fuoco, il calore umano e la generosità del vostro carattere trovano un canale di scorrimento facile in un legame di coppia da poco iniziato. Se invece avete una relazione fissa, questa apparirà vivificata. Un classico che si sposa perfettamente con le caratteristiche di esplorazione, di scoperta, di emigrazione e viaggio, tipiche del vostro segno zodiacale, è senz’altro "Nuovomondo" del 2006.

Giornata in cui sarete al centro della scena, familiare, amichevole, sociale in genere, senza tuttavia apparire dominatori o prevaricanti. Fate attenzione agli acciacchi di stagione che tocchino in particolare le vie respiratorie, come le influenze e i raffreddori di inizio primavera. Senso della misura e volontà di essere sobri non vi abbandonano neanche in quel momento personale e di perdita del controllo emotivo che è l’abbandono dei sensi. Un film classico che si associa felicemente alle caratteristiche di riserbo, di difficoltà a donarsi e di chiusura forzata sul piano dei sentimenti è "Un cuore in inverno" del 1992.

Configurazione astrale in cui potrete dare sfogo alla parte migliore di voi stessi, ovvero alla vostra splendente socievolezza. Il vostro cielo si riverbera sul vostro rapporto d’amore in modo strepitoso. Avrete un'iniezione di entusiasmo, di passionalità, di coinvolgimento emotivo. L'unico problema sarà dato dal vostro (o dalla vostra) partner. Sarà in grado di stare al vostro passo? Un film di fantascienza psicologica che sposa appieno le caratteristiche del vostro segno è 2Cocoon, l'energia dell’universo" uscito nel 1985.

Un intuito prodigioso accompagna le vostre scelte permettendovi di agire con equilibrio, cautela, leggerezza di tocco e senza dimenticare i vostri vantaggi immediati. La razionalità vi sorregge facendovi prendere in mano alcune situazioni difficili. Momento sì per gli affetti seri. Qualche piccolo fraintendimento e contrattempo tocca in sorte invece ai nati nella terza decade. Particolarmente inerente al vostro carattere e alla vostra struttura mentale e comportamentale è un film che ha fatto storia per la poesia, la svagatezza, il senso di leggerezza un po’ infantile. Si tratta di "Il favoloso mondo di Amelie" del 2001.