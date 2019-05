Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco, segno per segno, l'oroscopo di oggi 12 marzo.

Mettete in campo grande energia vitale in molte iniziative, in famiglia e con gli amici, promuovendo la vostra luminosa generosità, la capacità di interagire con il prossimo senza essere invadenti. Non vi fermate di fronte a una nuova fiamma che vi sta invadendo il cuore in questo momento. Siete Arieti della seconda decade? Fate attenzione a non esporvi con i capi e le persone a voi superiori in grado, tenete accuratamente un basso profilo.

La vita familiare è il vero perno, il punto di forza su cui si innestano le vostre basi di sicurezza emotiva, materiale e morale. Una persona conosciuta da poco tempo vi coinvolge anima e corpo. Gli amori stabili possono risentire di una passeggera fase di noia, ma niente paura, in serata la situazione tenderà ad accomodarsi. Una grossa spesa vi fa un attimo incupire. Rendetevi conto, però che si tratta di un acquisto fondamentale di un bene durevole, dunque i soldi che spendete adesso saranno veramente guadagnati poi in futuro.

Molto buoni i rapporti che si stabiliscono tra genitori e figli e tra sorelle e fratelli. Non trascurate neppure quelli con gli amici di sempre. La vostra qualità più preziosa è la comunicazione e oggi la mettete in campo nella relazione di coppia in maniera impareggiabile. Una faccenda di chiacchiere senza molto senso vi distoglie oggi da un normale scorrimento dell’attività in ufficio. Per fortuna la vostra consueta lucidità interviene poi provvidenzialmente.

La settimana si è aperta in una maniera che vi sembrerà faticosa ma poi, nel corso dei giorni, tenderà a diventare decisamente più facile e anche piacevole. Da non sottovalutare i rapporti genitori-figli. C’è bisogno di una maggiore comprensione da parte vostra delle esigenze di chi vi sta adesso accanto. Se svolgete una libera professione sarete sottoposti oggi a una scelta abbastanza impegnativa, non sottovalutatela e prendetevi tutto il tempo che ci vuole per decidere.

Espansività, temperamento solare e affabilità, senza scordare un’audace forza di decisione. Non vi mancano l’energia creativa, l’esuberanza fisica e la volontà di rinnovamento a tutti i livelli. Ne sentite maggiormente gli effetti se appartenete alla prima e alla terza decade del segno. Non trascurate chi vi vuole veramente bene e sta facendo di tutto per farvi accorgere del suo sentimento per voi. Avete abbracciato la libera professione? Questa giornata potete ottenere risultati strepitosi grazie a una collaborazione prestigiosa che non vi aspettavate.

La vostra razionalità, la calma, il saperci fare vi indirizzano positivamente verso risultati tutt’altro che disprezzabili, come la conquista di stima e di affetto da parte dell’ambiente familiare, di quello degli amici e anche delle conoscenze nuove che si verranno a creare. Con dolcezza e delicatezza saprete avvicinarvi alla persona che vi interessa. Infaticabile e dinamico è il piglio che ci mettete oggi in ufficio o nel territorio di azione dove si svolge la vostra attività abituale: impossibile per i vostri colleghi riuscire a starvi dietro.

In famiglia ci sarà la necessità di lavorare per aggiustare un rapporto fra persone che convivono ma non si stanno capendo, in questo momento. Saprete predisporre con fine acutezza e attenzione pratica tutti i dettagli del caso, scegliendo il territorio ideale affinché ciò che avete in mente si realizzi con facilità. Usate tatto e tenerezza con la persona amata che attraversa, oggi, una fase di lievi intralci nella sua professione. Determinatissimi e disciplinati, mostrate la vostra efficienza sul campo se svolgete una professione autonoma.

Un'empatia fenomenale vi accompagna permettendovi di gestire i vostri rapporti sociali con garbo, gentilezza e attenzione verso l’altro. Giove si trova a vostro completo favore, stimolndo la vostra tendenza attuale ad essere così espansivi con la persona amata. La vostra affidabilità è elemento fondamentale dell’immagine sociale e pubblica che viene fuori di voi in campo professionale, immagine che oggi trova una conferma concreta nell’operato svolto di recente.

Quadro dei transiti planetari che vi vede in ottima "postazione di partenza" in questa fase della settimana. Venere continua a spalleggiare in modo deciso i vostri successi in campo erotico. È possibile che un ultimo incontro galante, avvenuto di recente, possa indurvi ad approdare a un porto sicuro. Incassate oggi la stima di un superiore che ha apprezzato il vostro impegno, il senso del dovere che avete dimostrato in ufficio.

Vi attende una settimana che sarà densa di aspetti positivi un po' in ogni campo. Solo alcuni Capricorni che debbano prendere decisioni definitive facciano attenzione a non compiere passi falsi. Ritrovate completezza e armonia con la vostra dolce metà quest’oggi. I single scoprono di tenere ancora a una vecchia fiamma. Sul lavoro, giocate una partita che, sui tempi lunghi, vi vedrà vincitori.

Il vostro carattere, spesso molto adattabile, trova il modo di farsi strada in tante situazioni, in particolare in ambienti diversi dal vostro, dove poter fare esperienza, in cui conoscere persone, trovare opportunità. C’è la necessità di venire oggi incontro alle esigenze della persona amata, che potrebbe trovarsi in temporanea difficoltà a causa di qualche problema inerente alla situazione della sua famiglia. Avete cominciato questa nuova settimana di marzo prendendovi in carico un impegno gravoso in ufficio. L’abilità di portarlo a termine con pazienza e competenza vi farà guadagnare risultati che, adesso, non potete prevedere.

Sperimentate una fusione tra sensibilità e razionalità, tra un intuito quasi magico e la saggezza concreta, per affrontare, con passo decisamente spedito, le questioni contingenti, quelle che costelleranno l’immediato presente. Il rapporto con la famiglia d’origine si nutre di contenuti solidi. Una nuova storia affettiva vi tocca il cuore. Si tratta di qualcuno che avevate quasi del tutto scordato e che adesso è tornato a farsi avanti. Se svolgete una professione che a che fare con l’arte, la comunicazione o l’immagine, trovate oggi una felice occasione di far vedere e provare chi siete e quanto valete.