Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l'oroscopo di oggi 7 marzo.

LEGGI ANCHE Oroscopo dell'8 marzo



Il transito della Luna nel vostro segno contribuirà a migliorare la serenità del sonno, il benessere mentale e quello psichico. Riuscite a trovare un punto di raccordo tra la dimensione familiare e quella della vita di coppia. Sono ottime le prospettive, inoltre, se si sta avviando una nuova relazione. In questa giornata vi sentite sicuri delle vostre scelte. In particolare, se siete liberi professionisti, si aprono oggi per voi strade nuove e molto promettenti.

La configurazione planetaria vi vede un po’ sottotono, ma in serata la situazione dovrebbe migliorare. L’amore è caratterizzato da slancio passionale sia nelle coppie di lungo corso che per chi ha intrapreso da poco una relazione. Sul lavoro raccogliete risultati concreti in termini economici, in particolare se svolgete una professione autonoma.

In questa giornata avete una buona forma fisica e alzate il livello della vostra simpatia. Unica eccezione sono i nati nella terza decade, che potrebbero soffrire di irrequietezza e malumori. Aumenta la fiducia in voi stessi in campo amoroso e dovreste approfittare di questo stato mentale. La configurazione dei pianeti vi consente di gestire le vostre finanze in modo razionale e lucido.

Ci sono da risolvere dei piccoli contrattempi sia in campo familiare che in ambito pubblico. In amore c’è la necessità di aprire un dialogo con la persona che sta al vostro fianco. Il vostro umore può pesare sul clima generale della coppia, ma la vostra dolce metà saprà comprendere la situazione assicurandovi pieno appoggio. Sul lavoro riuscite a gestire una complicata situazione economica, in particolare si siete nati nella terza decade.

Il passaggio di Giove vi porta benessere, salute e armonia tra mente e corpo. Viaggiate sulla stessa lunghezza d’onda del vostro partner. Avrete modo di assaporare un completo appagamento emotivo ed erotico con la persona che avete accanto. In questa giornata avete l’opportunità di mostrare le vostre qualità e i vostri talenti sul lavoro per dimostrare quanto valete.

All’orizzonte si profilano radicali cambiamenti di prospettiva in ambito familiare e nel gruppo di amici, che voi accetterete di buon grado. Siete attenti a ogni piccolo problema che vi pone la persona amata. Siete completamente immersi nel vostro lavoro e, nonostante questo vi tolga un po’ di energie, non vi dispiace dare anima e corpo alla vostra professione.

Avvertite un po’ di stanchezza e accusate qualche acciacco, soprattutto se siete nati in ottobre. È comunque un momento propizio a chi si debba dedicare a impegni che lo tengano fuori dal contesto quotidiano. Potreste avvertire qualche momentanea freddezza da parte del partner: nulla di grave, si tratta solo di nubi passeggere. Nel lavoro sapete mettere in campo le vostre risorse e farle fruttare nel modo migliore. Saprete muovervi, inoltre, verso investimenti decisamente vantaggiosi.

Le strade che avete davanti a voi sono spianate. Accettate la sfida e decidete quale di queste possa fare al caso vostro. I vostri amori possono essere un po’ possessivi. Fate attenzione a non esagerare in questa direzione, sia che abbiate un legame di lunga durata che una relazione nata da poco. Incassate la stima dei vostri capi per quanto realizzato nell’ultimo periodo, in particolare se svolgete una professione dipendente.

La giornata è propizia per il dialogo con fratelli e sorelle, cugini e cugine. Se il clima familiare non è dei migliori, la configurazione astrale favorevole contribuisce a migliorare le cose. In ambito sentimentale si accende la curiosità verso il nuovo e il diverso. Oggi avete, inoltre, la lucidità necessaria per fare bene i vostri interessi in ufficio. Siete uno dei segni più generosi, ma quando volete non vi fate mettere i piedi in testa da nessuno.

Giornata positiva per i rapporti in famiglia e nel gruppo di amici. La configurazione favorevole dei pianeti fa la fortuna del vostro rapporto se avete una relazione di lungo corso. Beneficerete della vostra capacità di non scoraggiarvi, costruire un legame passo dopo passo e comprendere i momenti. Sul lavoro saprete gestire con razionalità una difficoltà che emerge in ufficio.

Godete di buona salute e avete la capacità di minimizzare eventuali problemi e trovare le soluzioni più efficaci per risolverli. Il senso dell’umorismo unito alla comunicazione affettuosa vi aiuta a ottenere risultati positivi in amore. Sul lavoro potete avvalervi di un momento particolarmente propizio e agevole per compiere piccoli passi in avanti nella vostra carriera.

La configurazione dei pianeti porta oggi agilità mentale, simpatia e voglia di amare. Non manca la capacità di trovare soluzioni ai problemi quotidiani. Qualche scaramuccia di troppo nelle coppie che si sono formate da poco. Lasciate perdere le ripicche e dedicatevi a costruire un legame saldo basato su una visione identica della vita. Sul lavoro trovate le sinergie giuste con i nuovi colleghi che sono arrivati in ufficio.