Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l'oroscopo di oggi 16 febbraio.

Avvertite in questa giornata di metà inverno un bisogno di riformare molti aspetti della vostra vita e mettere basi solide ai rapporti a cui tenete di più. La strada non è in salita: accettate di guardarvi dentro e fuori, compiendo una meditata selezione. Una nuova passione vi invade i sensi e l’anima: con la vostra tipica impulsività che tanto vi caratterizza e tanto piace a chi vi conosce e vi vuol bene, vi lanciate alla conquista di questo sentimento. I rapporti con i colleghi migliorano diventando più sereni e razionali. Il sogno di un lavoro dove poter esprimere il vostro estro pare diventare realtà.

Percepite come il Sole nel segno dell’Aquario, a voi tecnicamente ostile, può non darvi un grande slancio nella vita sociale e mondana, facendovi preferire la quiete e la protezione delle vostre pareti domestiche. Luna e Venere, le due madrine dell’amore, del desiderio dell’esplosione dei sentimenti, abitano oggi punti dello Zodiaco favorevoli per voi, il Cancro e il Capricorno. Marte è da poco entrato nel Toro: come risultato abbiamo una passione intensa tenuta sotto un rigido controllo. Vi si aprono nuovi scenari nel mondo del vostro lavoro.

Un tocco di spumeggiante verve vi caratterizza: in questo frizzante giorno di metà febbraio vi muovete su uno dei vostri territori preferiti, ovvero il palcoscenico e l'arte. La buona sorte assiste il vostro estro, le sicure conquiste, le performance con amici e parenti, ma mantenetevi con i piedi ben saldi per terra! Il cuore sente la necessità di una potente sferzata di entusiasmo: provate a darvi una "scossetta" salutare. Avrete significative occasioni di investire e, nei tempi lunghi, ricavare utili. Non vi lasciate scappare questo allettante treno!

Giornata molto interessante, congeniale al vostro carattere appassionato e capace di sovvertire le situazioni. Conquistate nuovi ambienti mondani e socializzate anche con persone straniere. Un viaggio, accuratamente pianificato, appassiona e vivifica la vostra vita di coppia. Vi siete imposti una cautela razionale che, abitualmente, non possedete: vi gioverà in ogni settore di influenza lavorativa in cui vi troviate.

Una fase di ristrutturazione materiale e morale in famiglia occupa tutti i vostri pensieri. Vi occorre riflessione e supporti esterni: trovate, a questo proposito, aiuti e consigli insperati nella cerchia dei vostri amici più fidati. Siete in una storia di lunga durata che vi sta mostrando qualche crepa, qualche lieve incrinatura? Attivate nelle questioni sentimentali oggi quelle risorse segrete, interiori, “magiche” che sono in voi per risolvere le situazioni difficili e le prove inaspettate. Arrivano responsabilità nella professione, ma voi le vedete giustamente come un’occasione per camminare con le vostre gambe e meritare le cariche ottenute. Il successo vi arriderà poi a tempo debito, ricompensandovi delle molte e sudate fatiche.

"Rizzate" le antenne per nuovi segnali in arrivo, tanto nel privato quanto in ambito professionale! Se siete interessati, cogliete al volo le buone occasioni. Felici rotazioni di amicizie e nuovi amori all'orizzonte. Una fase lievemente rannuvolata può attraversare oggi un rapporto di lunga durata, ma niente paura. Avete scelto forse di abbracciare una libera professione? Un potente fervore attivistico si impossessa di voi quest’oggi.

Quadro dei transiti abbastanza sereno e positivo dove splende ancora per voi il Sole nel segno amico dell’Aquario, a infondervi equilibrio e voglia di giocare sempre a carte scoperte. Vivrete atmosfere romantiche con la persona che avete accanto, fosse anche per lo spazio di una sola notte. Se siete nati nella seconda decade avete Saturno che vi guarda imbronciato: dovete fare attenzione allora a non mettervi mai in questo periodo in contrasto con l’autorità nel vostro settore professionale.

È inutile negarlo. si tratta di un periodo per voi baciato dalla fortuna, che accende il vostro innato protagonismo, la voglia di divertirvi con gli amici, la tendenza a muovervi e a viaggiare. Qualche nuvola passeggera ovviamente fa parte del “pacchetto”, ma brillate di un fascino stellare in questa giornata di metà febbraio. Se condividete un rapporto di lunga durata, la relazione si farà riscoprire e vi regalerà nuove emozioni. Ottime prospettive che si aprono sul vostro orizzonte lavorativo alleggeriscono le preoccupazioni economiche.

Attraversate fasi altalenanti, da una parte vi caratterizzate con la vostra spigliata simpatia, dall'altra vi lasciate andare a pause di silenzio solitario. A fine giornata l’ottimismo si rafforza, il tono vitale si alza. Ed è la famiglia a offrirvi il comfort migliore. Giove nel vostro segno vi rende appassionati, travolgenti e capaci di prendere iniziative in amore. La carriera lavorativa occupa adesso una larga parte dei vostri pensieri: datele solo il giusto spazio, quello che merita, senza esagerare troppo.

Un Mercurio in Pesci sempre molto sollecito vi fa avvertire fremiti di irrequietezza che vi inducono a voler sovvertire, sperimentare, rimettervi in gioco. Il vostro senso del dovere vi frena ma, a fine giornata, un intelligente consiglio di un amico vi ridona l’equilibrio. Avrete un notevole slancio altruistico verso la persona amata. La carriera mostra quest’oggi traguardi eccellenti, vi porta lontano, mette in risalto la personale competenza che avete saputo dimostrare negli anni.

State diventando improvvisamente romantici? Certo, perché vi sentite particolarmente sensibili e ricettivi. Utilizzerete un intuito preveggente in tutti i settori della vita, dal lavoro, all’amore, all’amicizia. Si illumina la vita mondana con un lieto afflusso di aria nuova e conoscenze frizzanti che voi accogliete con particolare gioia. Non vi perdete dietro a un amore che non vale tutto il vostro impegno. In ufficio con colleghi e collaboratori occorre tutta la vostra diplomazia.

Vi state incamminando verso un nuovo ciclo, sentite un desiderio di trasformazione che occupa tutti i campi dell’esistenza. Attenzione però a non perdere di vista ciò che avete acquisito affettivamente e materialmente nel passato recente. Volteggiate oggi come una libellula, tra corteggiatori accaniti e amanti imprendibili. Un legame importante, però, vi richiede una presenza costante, cura, impegno. Utilizzate oggi il vostro felice estro creativo in ambito professionale ricavandone risultati molto lusinghieri. È arrivato il momento di osare.