I giochi del Lotto, Superenalotto e 10eLotto sono un appuntamento fisso per milioni di persone. Ogni martedì, giovedì e sabato, dalle ore 20, vengono estratti i numeri. Il Lotto, gestito in Italia dal ministero dell'Economia e delle Finanze, si gioca indicando un numero, o una serie di numeri, compresi tra l'1 e il 90, su una delle dieci ruote, con i nomi di alcuni capoluoghi di regione, più la ruota Nazionale. Si può vincere azzeccando l'ambo, il terno, la quaterna o la cinquina, in base al tipo di giocata.

Ecco i numeri del lotto dell’ultima estrazione, quella di sabato 10 agosto 2019:





Bari 11 - 68 - 49 - 88 - 55

Cagliari 27 - 86 - 33 - 57 - 75

Firenze 63 - 76 - 41 - 71 - 89

Genova 86 - 77 - 37 - 1 - 6

Milano 71 - 76 - 31 - 53 - 57

Napoli 15 - 7 - 69 - 52 - 73

Palermo 57 - 80 - 47 - 6 - 65

Roma 27 - 79 - 40 - 75 - 29

Torino 13 - 19 - 18 - 33 - 80

Venezia 47 - 79 - 17 - 30 - 26

Nazionale 50 - 48 - 68 - 22 - 78

“La serie fortunata del 10eLotto”

All’estrazione del Lotto è legata anche una delle tre tipologie di 10eLotto. I 20 numeri estratti del 10eLotto corrispondono ai primi due estratti da ogni ruota del Lotto, Nazionale esclusa. In caso di numeri duplicati si prende il terzo, a cominciare dalla prima ruota. Il 10eLotto permette anche di giocare il numero Oro e Doppio Oro, opzione a scelta che offre la possibilità di aumentare i casi di vittoria: si è premiati, infatti, già se si indovina uno dei due numeri Oro o entrambi. I 20 numeri vincenti del 10eLotto dell’ultima estrazione sono:

7 - 11 - 13 - 15 - 19 - 27 - 33 - 37 - 41 - 47 - 49 - 57 - 63 - 68 - 71 - 76 - 77 - 79 - 80 - 86

Numero oro: 11

Doppio oro: 11 - 68

"Superenalotto: combinazione vincente, numero Jolly e numero SuperStar”

Il gioco che permette di vincere la cifra più importante è il Superenalotto. A ogni estrazione si attende di sapere se qualcuno in Italia è diventato milionario indovinando tutti e 6 i numeri estratti e aggiudicandosi il Jackpot. Al Superenalotto si vince anche se si prevedono 5 numeri della serie più il numero “Jolly”, oppure 3, 4 o 5 numeri. Un'altra possibilità di vincere, se lo si è giocati, è data dal numero Superstar, che viene estratto separatamente rispetto alla serie da 6.

Jackpot del Superenalotto del 10-8-2019: 207.500.000 €

Sono stati estratti i 6 numeri del 10 agosto 2019 e molti sono in attesa di conoscere la serie fortunata.

La combinazione vincente è: 10 - 15 - 42 - 57 - 68 - 80

Il numero Jolly è: 25

Il numero Superstar è: 68

Il jackpot della prossima estrazione, del 13-08-2019 sarà di: 209.000.000 €

Jackpot più alto della storia

Già con il jackpot del 27 giugno 2019, da 178.100.000 €, è stata superata la cifra più alta al mondo messa in palio in una lotteria. L'ultima volta che in Italia è stato realizzato il jackpot è stato il 23 giugno 2018. Da allora il 6 al Superenalotto si fa attendere. Il montepremi ha intanto superato il record dei 177,7 milioni di euro vinti il 30 ottobre 2010 con un sistema Bacheca suddiviso in 70 cedole.

Prossima estrazione del Lotto: numeri ritardatari

Per la prossima estrazione in programma il 13-08-2019, invece, ecco i numeri ritardatari.

I numeri ritardatari in assoluto:

Milano 85 (manca da 113 estrazioni)

Nazionale 60 (manca da 94 estrazioni)

Venezia 72 (manca da 90 estrazioni)

Palermo 22 (manca da 88 estrazioni)

Cagliari 53 (manca da 87 estrazioni)

Bari 62 (manca da 87 estrazioni)

Milano 8 (manca da 84 estrazioni)

Genova 4 (manca da 82 estrazioni)

Palermo 23 (manca da 80 estrazioni)

Genova 15 (manca da 79 estrazioni)

Per ciascuna ruota sono i 3 numeri con il maggior ritardo, che non vengono estratti dal maggior numero di concorsi

Bari 62 (manca da 87 estrazioni) - 38 (da 62) - 7 (da 54)

Cagliari 53 ( manca da 87 estrazioni) - 24 (da 73) - 88 (da 54)

Firenze 46 (manca da 77 estrazioni) - 11 (da 76) - 16 (da 59)

Genova 4 (manca da 82 estrazioni) - 15 (da 79) - 24 (da 73)

Milano 85 (manca da 113 estrazioni) - 8 (da 84) - 58 (da 73)

Napoli 13 (manca da 74 estrazioni) - 6 (da 71) - 58 (da 68)

Palermo 22 (manca da 88 estrazioni) - 23 (da 80) - 72 (da 79)

Roma 32 (manca da 77 estrazioni) - 44 (da 72) - 15 (da 68)

Torino 81 (manca da 66 estrazioni) - 44 (da 66) - 86 (da 63)

Venezia 72 (manca da 90 estrazioni) - 37 (da 78) - 12 ( da 63)

Nazionale 60 (manca da 94 estrazioni) - 85 (da 69) - 75 (da 57)

I numeri ritardatari del Superenalotto invece sono:

56 (manca da 62 estrazioni) - 88 (da 48) - 71 (da 46) - 5 (da 41) - 9 (da 39) - 44 (da 36)

Data ultima modifica 10 agosto 2019 ore 19:26