Tribeca Film festival: tutto quello che c'è da sapere

Dal 24 aprile al 5 maggio torna a New York il Tribeca Film Festival, celebre rassegna cinematografica ideata da Robert De Niro. Tantissimi i film in concorso, di cui il 40 per cento diretti da donne, il 29 per cento da registi di colore e il 13 per cento da esponenti della comunità LGBT. A votare il vincitore saranno 51 giurati.

La giuria

Tra le celebrità che voteranno i vincitori della diciottesima edizione, ci saranno anche Angela Bassett, Rebecca Miller, Orlando von Einsiedel, Steve Zaillian, Drake Doremus, Famke Janssen, Jenny Lumet, Tig Notaro, Chloë Sevigny.

Le categorie

I film in concorso al Tribeca Film Festival 2019 sono divisi in dieci categorie. I lungometraggi partecipano a tre competizioni: l'U.S. Narrative Feature Competition, l'International Narrative Feature Competition, il Documentary Feature Competition. I registi si confrontano per conquistare i premi di Best New Narrative Director Competition e Best New Documentary Director Competition. I cortometraggi concorrono nelle sezioni Narrative Short Competition e Short Documentary and Student Visionary Competitions. Inoltre vengono assegnati il Storyscapes Award, il Nora Ephron Award e il premio TRIBECA X, dedicato alle voci cinematografiche del web.

I film da non perdere

Diversi i film da non perdere, secondo la stampa statunitense. "American Woman", ad esempio, di Semi Chellas, al suo esordio dietro la macchina da presa; il film è dedicato al rapimento di Patty Hearst, avvenuto nel 1974. Oppure "Buffaloed", diretto dalla regista di "Hysteria" Tanya Wexler: racconta la storia di una giovane donna che trova il successo collezionando debiti. "Driveways" invece parla di un ragazzino (Lucas Jaye) che diventa amico di un pensionato (Brian Dennehy). Zac Efron è il protagonista di "Extremely Wicked, Shockingly Evil and Vile", dove interpreta il serial killer Ted Bundy, raccontato dalla sua ragazza storica Liz (Lily Collins). Da non perdere anche la commedia romantica "Plus One". Billy Crystal e Ben Schwarts sono i protagonisti di "Standing Up, Falling Down". Margot Robbie è la protagonista di "Dreamland", diretto da Miles Joris-Peyrafitte: sarà proiettato in anteprima mondiale durante il Tribeca. Ambientato nell'era della Depressione in Oklahoma, la storia ruota attorno a un contadino che si rivolge a un rapinatore di banche per chiedere aiuto.

I documentari da non perdere

Tra i documentari più attesi c'è "What's My Name", dedicato a Muhammad Ali. Fa già parlare di sé, invece, "Ask Dr. Ruth" che racconta la storia del famoso terapeuta televisivo Dr. Ruth. Da non perdere "A Day in the Life of America" di Jared Leto, un ambizioso ed elegante documentario che cattura un giorno nella vita degli americani attraverso 50 stati, durante le celebrazioni del quattro luglio, regalando diverse prospettive sul significato di essere americani.

I film per la tv da non perdere

Tra i prodotti cinematografici pensati per la tv, c'è grande attesa per "Chernobyl", sul disastro nucleare europeo, e "The Hot Zone" ispirato alla storia delle origini del virus Ebola e il suo arrivo in America. Tra le serie, da non perdere "Dc Noir".

Gli eventi più attesi

Il Festival si apre con la proiezione del documentario "The Apollo", dedicato alla storia del leggendario teatro di Harlem attraverso una conversazione con Pharrell Williams e Jamie Foxx. Si chiuderà con la commedia di Danny Boyle "Yesterday", con Himesh Patel, Lily James e Kate McKinnon. Tra gli eventi dedicati ai più importanti anniversari cinematografici, il 28 aprile verrà proiettato "Apocalypse Now Final Cut", per celebrare i 40 anni dall'uscita del film. A 25 anni dalla sua prima uscita, in chiusura del festival, sarà proiettato uno dei film più iconici degli anni Novanta, "Giovani, carini e disoccupati", con Winona Ryder e Ethan Hawke.

I Talks al Tribeca Film Festival

Il Tribeca Film Festival è anche un momento di incontro tra gli appassionati di cinema e le star del grande schermo, che dialogano sulle loro esperienze e sullo stato dell'arte contemporanea. Tra gli incontri più attesi: Martin Scorsese dialoga con Robert De Niro il 28 aprile al Beacon Theatre; il 25 aprile sarà il momento di Guillermo del Toro, che racconterà la sua prolifica carriera di regista; il 30 aprile sarà il giorno di Michael J. Fox che con Denis Leary esplorerà la sua vita, dal successo di "Ritorno al futuro" alla serie "Family Ties" (qui il programma completo).