Vermeer, chi era davvero il "pittore del mistero" che stregò l'Europa. FOTO

Vermeer non appartiene alla categoria dei "pittori-gentiluomini" (liberi di praticare la propria arte come vogliono, anche al punto di rinunciarvi). Semplicemente, la sua situazione famigliare relativamente agiata gli consente di non aver bisogno della sua attività di pittore per vivere e, dunque, di non essere costretto a dipingere molto ("Il geografo", olio su tela, 1668-69 circa, Francoforte, Städelsches Kunstinstitut, Credits: Carocci)