Auguri Anna Kendrick, i 34 anni dell'attrice e cantante statunitense

Nella sua carriera la Kendrick si è cimentata anche come cantante, non solo nelle commedia musicali nelle quali ha recitato. Ha infatti prodotto un singolo nel 2013 dal titolo "Cups (Pitch Perfect's When I'm Gone)", nel cui videoclip utilizza una tazza come strumento musicale. Nella foto Anna Kendrick e il cantante Pharrell Williams ai Grammy Awards del 2014 -