E’ giunto alla 71esima edizione uno dei più importanti appuntamenti mondiali legati all’universo dell’editoria. Da mercoledì 16 a domenica 20 ottobre la città di Francoforte, in Germania, ospiterà la tradizionale Fiera del Libro, con oltre settemila espositori provenienti da cento paesi diversi.

Ecco tutte le curiosità legate alla Fiera del libro di Francoforte 2019.

L’ospite d’onore: la Norvegia

Ogni anno un paese diverso, con la sua tradizione culturale e le ultime novità editoriali, è ospite d’onore alla Fiera del libro di Francoforte. Quest’anno è il turno della Norvegia, che in occasione della 71esima edizione della celebre Buchmesse metterà al servizio dei visitatori - addetti al settore e semplici appassionati - il suo ricco bagaglio culturale, offrendo uno sguardo al futuro e verso le prossime importanti tecnologie e innovazioni che coinvolgeranno il settore dell’editoria. L’anno scorso è toccato alla Georgia, nel 2020 sarà la volta del Canada.

Podcast e audio libri

A proposito di futuro, oggi i libri si ascoltano (anche). Una sezione della Frankfurter Buchmesse sarà dedicata alla frontiera audio, con audiolibri, podcast e assistenti vocali a farla da padroni. I riflettori saranno puntati sulla nuova era dell’editoria: fra gli ospiti attesi ricordiamo Michael Krause di Spotify, Stacy Creamer di Audible, Helena Gustafsson di Storytel e Axel Reichmann di Google, che forniranno un punto di vista inedito su argomenti quali la produzione di contenuti audio, marketing, distribuzione e tecnologie vocali.

Il futuro dell’editoria

Arte e cultura incontrano la tecnologia al Festival del Libro di Francoforte 2019. Il panel THE ARTS + porta in scena i più innovativi pensatori e professionisti di tutto il mondo per esplorare, discutere e modellare il futuro della cultura e della creatività nell'era digitale, con uno sguardo eccitante al potenziale della digitalizzazione e delle nuove tecnologie per le industrie culturali e creative, promuovendo un approccio interdisciplinare. Ad attendere il pubblico film, media, giochi e installazioni artistiche di ultima generazione.

L’Italia alla Fiera del libro di Francoforte 2019

Con 252 fra editori e agenti letterari, anche quest’anno la cultura italiana sbarca alla Frankfurter Buchmesse. Lo Spazio Italia, stand collettivo tricolore, si estende per oltre 500 metri quadrati e ospiterà incontri dedicati al pubblico professionale e istituzionale e agli appassionati, negli ultimi due giorni di fiera. Ad inaugurare il padiglione italiano nella giornata di apertura, il 16 ottobre alle 10.30, sarà il Sottosegretario al Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo Anna Laura Orrico, accompagnata dal presidente dell’AIE (Associazione Italiana Editori), Ricardo Franco Levi.

Il Signore degli Anelli, lettura con orchestra

Il romanzo ha ridefinito il genere fantasy e, dopo la trasposizione cinematografica ad opera di Peter Jackson, ha raggiunto la sua massima estensione in termini di pubblico e fama. Gli appassionati del genere, durante la Fiera del libro di Francoforte 2019, potranno assistere ad una lettura del libro inedita: a fare da sottofondo musicale alle avventure della Terra di Mezzo, fra hobbit, orchi e elfi, saranno le melodie originali del film, suonate per l’occasione dal vivo, dai musicisti dell'Orchestra Sinfonica Giovanile Hochtaunus.

Anche i Cosplayer amano la Buchmesse

Non solo letteratura, ma anche fumetti, cartoni animati, manga: alla Frankfurter Buchmesse ognuno può trovare il proprio genere preferito, con uno o più espositori per categoria. Così, fra un libro e l’altro, ci si ritroverà a passeggiare per la fiera al fianco di accuratissimi cosplayer, agghindati di tutto punto come i loro beniamini di fantasia.

Le celebrità alla Fiera del Libro di Francoforte 2019

Fra le celebrità che prenderanno parte alla Frankfurter Buchmesse di quest’anno ci sono Margaret Atwood, Colson Whitehead, Ken Follett e Jo Nesbø, autore norvegese dalla cui penna è nato il personaggio di Harry Hole, che presenterà il suo ultimo thriller. Presente anche la leggenda dell’alpinismo Reinhold Messner, che parlerà dell'impatto del turismo di massa sul Monte Everest.

La Gourmet Gallery della Frankfurter Buchmesse

Un punto d'incontro per FoodTuber, celebrity chef, blogger di viaggio ed esperti di nutrizione. Nella rinnovata Gourmet Gallery del Frankfurter Buchmesse, progettata per assomigliare a un mercato al coperto, l'attenzione è rivolta allo stile di vita, alle arti culinarie e ai viaggi. Qui, presso il padiglione 3.1, chef, esperti editoriali e influencer del settore alimentare e del turismo si incontreranno per confrontare idee e nuove tendenze.

Fiera del Libro di Francoforte 2019: come partecipare

La Fiera del Libro di Francoforte aprirà le porte il 16 ottobre per gli addetti ai lavori: il pubblico potrà acquistare il biglietto solo per le giornate del 19 e del 20 ottobre, in cui si terranno eventi, workshop, presentazioni e molto altro. Prezzo a partire da 22 euro, sul sito ufficiale dell’evento. Per non perdere alcun aggiornamento ed evento è possibile scaricare l’app ufficiale della fiera.