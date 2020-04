La pandemia di coronavirus e la conseguente chiusura di tutte le librerie ha reso più difficile la lettura per tutti gli appassionati. Per contrastare questo problema è nato LibridaAsporto, un nuovo servizio a sostegno delle librerie indipendenti e non appartenenti a gruppi editoriali, che vede decine di editori a fianco dei librai per combattere lo stop forzato delle attività commerciali a causa del Covid-19, e prevede la consegna gratuita dei libri a casa (GLI AGGIORNAMENTI - LO SPECIALE - GRAFICHE DEI CONTAGI).

Oltre 100 gli editori che partecipano

Ad aderire all’iniziativa sono stati, finora, 106 editori. Tra questi ci sono Carocci, DeA Planeta, e/o, Fandango, Fazi, Feltrinelli, Il Castoro, Il Mulino, Il Saggiatore, Iperborea, L'Ippocampo, L'Orma, Marcos y Marcos, Marsilio, Mondadori, Mondadori Electa, Nottetempo, Nutrimenti, Piemme, Quodlibet, Rizzoli, Sellerio, Sem, Sonda, Sonzogno, Sperling & Kupfer e Sur. Il nuovo servizio è stato lanciato da NW Consulenza e Marketing Editoriale, società di proprietà di Promedi Srl.

Come si aderisce all’iniziativa

Le librerie indipendenti in possesso di regolare licenza di vendita per corrispondenza potranno aderire al progetto e richiedere a NW la consegna dei libri al cliente contattando l'indirizzo e-mail libridaasporto@ennew.it. NW metterà loro a disposizione corrieri che preleveranno e consegneranno dietro indicazioni delle librerie stesse. I libri saranno consegnati senza spese di trasporto per le librerie e per il cliente, poiché "l'iniziativa è sostenuta economicamente dagli editori tramite una raccolta fondi, e sarà garantito fino a esaurimento dei fondi raccolti. Il sostegno degli editori permetterà ai librai di mantenere il 'filo virtuoso' con i loro lettori che in seguito, a emergenza rientrata, torneranno a frequentare i loro banchi" spiega una nota NW. L'elenco delle librerie aderenti, in continuo aggiornamento, è disponibile sul sito.

Teatri e musei: le altre iniziative culturali

Non soltanto libri: le attività culturali proseguono online anche per quanto riguarda teatri e musei. Nel primo caso, da segnalare le diverse iniziative che, da Nord a Sud, offrono una vera e propria stagione ad hoc. Concerti, lirica, prosa o balletti da vedere online o in tv. A Roma, per esempio, il Teatro dell'Opera ripropone sul proprio sito ufficiale, nella sezione “teatro digitale”, alcuni degli spettacoli più interessanti andati in scena negli ultimi anni. A Venezia, invece la Fenice propone sul suo canale YouTube i video integrali di opere liriche andate in scena sul suo palcoscenico. Iniziative anche a Milano, Torino, Napoli e Palermo. Per quanto riguarda i musei, invece, se a causa del Covid-19 non è possibile ammirare dal vivo le bellezze artistiche del nostro Paese, è possibile farlo su Internet (I 20 TOUR DA NON PERDERE). A Milano, tra i principali musei che hanno deciso di intrattenere virtualmente tutti gli utenti c’è il Museo Nazionale Scienza e Tecnologia Leonardo da Vinci: Attraverso le #storieaportechiuse vengono raccontate le collezioni, i laboratori interattivi, l'attualità scientifica, i dietro le quinte con pillole video, immagini e documenti inediti. Tour virtuali anche a Roma per i Musei Vaticani con sette percorsi differenti. Tra questi, la Cappella Sistina e le Stanze di Raffaello.

Sky Arte e lo speciale libri di Sky TG24

Tra le varie iniziative culturali pensate per intrattenere gli italiani nelle proprie case, Sky ha deciso di proporre a tutti il meglio delle grandi produzioni di Sky Arte sul patrimonio artistico e culturale d’Italia. A partire da mercoledì 25 marzo, sul sito di Sky Arte, è stato offerto gratuitamente un palinsesto 24 ore su 24. Sul sito di Sky TG24, inoltre, è disponibile uno Speciale Libri pensato proprio per proporre nuove idee e nuovi spunti alla lettura.