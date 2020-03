Coronavirus, Brian May insegna Bohemian Rhapsody ai fan in quarantena

L'emergenza Coronavirus sta costringendo a casa gran parte della popolazione mondiale. Per cercare di trascorrere la quarantena in maniera più leggera e piacevole, diverse star della musica hanno inizato a intrattenere i fan attraverso i propri canali social. L'ultimo a cimentarsi in un "concerto 2.0" è stato lo storico chitarrista dei Queen, Brian May, che si è esibito nell'assolo del celebre successo della rock band britannica, "Bohemian Rhapsody".

A lezione con Brian May

Dal proprio account Instagram, in streaming, May ha insegnato ai suoi follower passo dopo passo l'assolo di chitarra di "Bohemian Rhapsody". Una vera e propria video-lezione gratuita a beneficio dei fan, condotta da un maestro d'eccezione. Il contributo di May è stato visualizzato in poco tempo da centinaia di migliaia di persone. Con "Bohemian Rhapsody" il chitarrista dai Queen ha dato il via ad una serie di mini-concerti allo scopo di rendere più piacevole questo periodo di emergenza, nel quale la maggior parte delle persone è costretta a casa.