Australia, Brian May suona con un koala sulla spalla. VIDEO

Lo storico chitarrista dei Queen, Brian May, si è concesso un tenerissimo momento di relax, in Australia, in attesa di salire sul palco dell'Australian Stadium di Sydney per il "Queen and Adam Lambert Tour" (IL VIDEO), suonando con un dolcissimo koala sulla spalla. E il piccolo marsupiale - divenuto un simbolo della devastazione e della sofferenza di tutti gli animali del continente durante gli incendi che hanno colpito alcune zone dell'Australia - sembra godersi appieno l'esecuzione del musicista.

Da sempre in difesa degli animali

C'è da dire che con gli animali Brian May gioca in casa, essendo da anni impegnato nella difesa dei diritti degli animali, al punto da aver fondato, nel 2009, "Save Me Trust", un'organizzazione inglese che si occupa della cura e del recupero degli animali in difficoltà.