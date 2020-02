Queen, il concerto a Brisbane sotto la pioggia. VIDEO

Neanche il meteo avverso ha fermato i Queen e il cantante Adam Lambert che, nonostante la pioggia torrenziale, si sono esibiti nel concerto di Brisbane in Australia, tappa del "Rhapsody Tour" che sta portando la band a esibirsi in giro per il mondo in queste ultime settimane.

Il concerto sotto la pioggia

Nonostante la pioggia torrenziale che si è abbattuta sulla città australiana e la minima copertura garantita da un piccolo gazebo e un ombrello, il concerto non è stato interrotto. Lo storico chitarrista dei Queen, Brian May, ha condiviso sulla propria pagina Instagram il video con una parte dell'esibizione. "Probabilmente - ha scritto l'artista nel lungo post social - il concerto più bagnato che abbiamo mai fatto". La clip pubblicata su Instagram ha immortalato il momento in cui la band britannica si stava cimentando nell'esecuzione di uno dei grandi classici del suo repertorio: "Crazy Little Thing Called Love".

Il tour fa tappa in Australia e Nuova Zelanda

Attualmente Adam Lambert è la voce dei Queen e li sta affiancando anche nel "Rhapsody Tour" che ha fatto tappa in Australia e Nuova Zelanda. La rock band britannica e il cantante statunitense sono di scena in questi due Paesi dallo scorso 5 febbraio in occasione del loro tour mondiale. Questa parte della tournée si concluderà domenica 16 febbraio con il concerto dal titolo "Fire Fight Australia 2020". La stagione dei concerti si riaprirà poi in primavera quando i Queen torneranno a esibirsi in Europa.