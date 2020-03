I Genesis sono tornati. La band che dagli anni ’70 è tra i principali esponenti del rock progressivo britannico ha annunciato con un post su Instagram la reunion accompagnata dal tour nel Regno Unito. La formazione sarà a tre con Phil Collins, Mike Rutherford e Tony Banks, ai quali si uniscono il bassista Daryl Struermer e il batterista Nicholas Collins, figlio del cantante Phil. I biglietti per le date del tour saranno in vendita dal 6 marzo.

Le date del tour

Per il momento sono stati confermati 8 appuntamenti per lo show che porterà i Genesis in giro per il Regno Unito. Il tour “The Last Domino?” parte da Liverpool il 23 novembre al M&S Bank Arena, poi all’Utilia Arena a Newcastle. Seguono due date a Londra il 29 e 30 novembre al The 02. A dicembre la band si sposta al First Direct Arena, il 2 del mese, poi il 5 al’Utilia Arena di Birmingham, l’8 dicembre all’Arena di Manchester e l’11 dicembre al The SSE Hydro di Glasgow.

L’ultimo concerto dei Genesis nel 2007

Prima del tour 2020, l’ultima esibizione del gruppo risale al luglio 2007 a Roma. L’annuncio del ritiro dalle scene è poi arrivato nel 2011 da Phil Collins. Ora, però, il trio è tornato ed è pronto a dare spettacolo per i propri fan. Il nome del tour “The Last Domino?” prende spunto da un brano dell’album “Invisible Touch” del 1986 al quale, però, è stato aggiunto un punto interrogativo come a chiedere: sarà davvero l’ultimo giro della band insieme?

La formazione dei Genesis

Il gruppo britannico è approdato sul mercato discografico nel 1968 e ha raggiunto l’apice della notorietà negli anni ’80 e ’90. Il nucleo originario dei Genesis era formato da Peter Gabriel, Anthony Banks, Antony Phillips e Michael Rutherford. Nel 1975 Peter Gabriel uscì dal gruppo, sostituito poi da Phil Collins, mentre nel 1980 con il disco “Duke” i Genesis raggiungono per la prima volta la prima posizione nella Official Albums Chart.