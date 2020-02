I suoi ultimi album sono "Scratch My Book", dedicato a delle cover, e "New Blood", rilettura sinfonica di alcuni suoi grandi successi. L'ultimo tour di Peter Gabriel risale al 2012, per i 25 anni di "So", mentre nel 2019 è uscita la raccolta "Floatsam and Jetsam", in cui sono raccolte b-side e rarità della sua carriera da solista