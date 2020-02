Coronavirus, Fonzie incoraggia un medico di Codogno su Twitter

Il 25 febbraio, Henry Winkler, l'indimenticato attore americano noto come Arthur Fonzarelli, e protagonista della famosa sitcom Happy Days, ha postato un tweet che si riferiva al nuovo coronavirus, dove si auspicava che il governo statunitense prevedesse un piano per proteggere gli Usa dal diffondersi del virus. E un segnale gli è arrivato solo il giorno dopo proprio dalla prima città in Italia che ha avuto a che fare con questa emergenza sanitaria. Sì, perché Giuseppe Ganelli, cinquantaduenne medico radiologo residente proprio a Codogno, ha colto l'occasione per rispondergli usando anche un gioco di parole che richiamasse la nota serie tv: "Saluti dalla città di Codogno, il centro del coronavirus in Italia! Qui speriamo di avere presto di nuovo giorni felici senza il virus!!! Ciao". L'attore ha così replicato: "Stay Healthy, Stay Safe", invitando lui e i suoi concittadini a stare, letteralmente, in salute e al sicuro.

Happy days

Ganelli, però, non è “solo” un medico dell'Azienda Ospedaliera della Provincia di Lodi, ma è anche un super fan del telefilm anni '70/'80. Il radiologo è infatti il fondatore del più importante Happy Days Fan Club e detiene il Guiness World Record per la più grande collezione al mondo di oggetti legati alla serie cult. Con il record di 1439 gadget a tema, è stato il primo, e al momento l'unico al mondo, ad avere raggiunto un simile traguardo legato alla famosa sitcom ispirata alla famiglia Cunningham. Questa sua passione gli ha dato la possibilità di conoscere di persona “Fonzie” già dalla metà degli anni Novanta, come da Ganelli stesso dichiarato a Repubblica, rivelando di sentire l'attore sia via mail che su Twitter.