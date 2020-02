San Valentino è passato da poco ma l'amore non si ferma mai, neanche con il Coronavirus. Questo il messaggio di TvBoy, lo street artist italiano che venerdì 28 febbraio ha svelato sul suo profilo Instagram il dipinto apparso a Milano con i due amanti del celebre "Bacio" di Hayez (conservato alla Pinacoteca di Brera) con mascherine e Amuchina.

Caccia alla posizione del murales

"L'amore ai tempi del co..vid19" è il titolo dell'opera, di cui TvBoy (TUTTE LE SUE OPERE) non ha voluto svelare la posizione. Nel breve video postato nelle stories dell'artista, si vede solo un muro e una pianta, ma è impossibile riconoscere la zona. Guardando i commenti che sono apparsi sulla bacheca Instagram, sono centinaia le domande per capire dove si trovi il murale, ma per ora nessuna risposta. Tra gli hashtag che accompagnano le immagini, #MilanoNonSiFerma, la frase scelta anche dal Comune e dal sindaco Beppe Sala per sostenere la città in queste giornate d'emergenza.