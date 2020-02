“Amare una sconosciuta. L’amore è il mondo che si capovolge. La guerra è pace. La libertà è schiavitù. L’ignoranza è forza”. Il nuovo video di Achille Lauro, "Me ne frego", è stato anticipato da alcune immagini e un post condivisi dal cantante sul suo profilo Instagram. Le foto ritraggono Lauro travestito da San Francesco, come già aveva fatto durante l'ultimo Festival di Sanremo (TUTTI I SUOI LOOK), accompagnato da un gruppo di giovani, nude.

Nel video anche il richiamo a Michelangelo

I riferimenti del video non si fermano solo al frate, ma come Lauro ha abituato i suoi fan, si spazia: dalla religione all'arte. Nella prima scena è stata ricreata la pietà di Michelangelo, con il cantante in braccio a una giovane donna e i suoi tatuaggi in vista. A fianco, un lupo, che rimanda al secondo protagonista della clip, il San Francesco sempre interpretato da Lauro che appare nuovamente con il saio prima di toglierselo, così come aveva fatto sul palco dell'Ariston.