Sanremo 2020, Achille Lauro come San Francesco: il post su Instagram

"La storia della rinuncia di San Francesco ai beni materiali è un messaggio universale che ancora oggi risulta di grande attualità". Così Achille Lauro ha voluto spiegare, rifacendosi al Santo Patrono d'Italia, con un post su Instagram, la scelta del suo look, con tanto di striptease di mantello che l'ha lasciato in tuta aderente color carne sul palco dell'Ariston.

Fiorello scherza con lui: all'Altro Festival mi vestirò così

Dopo essere entrato in scena con una cappa nera con grandi inserti in oro, a piedi scalzi e con i capelli ossigenati, l'artista se la è tolta ed è rimasto sul palco con una tutina aderente , lunga fino al ginocchio e con le bretelle, esibendo i suoi tanti tatuaggi. Sulle note di "Me ne frego" (IL TESTO), con una intonazione da rivedere, Achille Lauro gioca e provoca mantenendo la promessa di osare e azzardare. Fiorello lo raggiunge in scena e lo abbraccia chiedendo una foto, poi aggiunge: "Giovedì sarò all'Altro Festival con Achille Lauro ma la sorpresa è che io sarò vestito come lui".