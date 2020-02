"Uno scherzo". "Una caricatura". "Mappazzone" di Barbieriana memoria. Sono alcuni dei commenti apparsi sotto il post di Gordon Ramsay, che ha scelto Twitter per pubblicare un video con la sua versione della Carbonara. Il titolo del video è "The most amazing carbonara..." ma, più che incredibile, ai suoi follower il piatto è sembrato solo poco credibile.

La Carbonara di Gordon Ramsay

Nel video pubblicato da Ramsay su Twitter, si vede lo chef spadellare una generosa forchettata di spaghetti, avvolti in una fitta salsa. Nel suo post la definisce "spettacolare", ma i fan hanno subito redarguito il cuoco inglese. Di primo acchito infatti il piatto tipico romano presenta una crema troppo abbondante e arancione, sintomo secondo alcuni di presenza di soli tuorli. Benché la ricetta originale non contempli l'uso degli albumi, il colore è lontano da quello tradizionale.

Le repliche dei follower

Dopo le prime visualizzazioni, gli utenti hanno invitato lo chef a "farsi un giro a Roma prima di pubblicare certe cose". Altri hanno rimproverato "l'uovo troppo crudo" e l'assenza di pecorino e guanciale. C'è chi ha calcato la mano. @GiuseppeVannucci scrive: "Per favore, smettila di far credere che di conoscere il cibo italiano, questa carbonara è molto differente da quella vera". @Stefanop aggiunge: "Il mio fegato si ribella! Saluti dall'Italia, la patria della Carbonara...". C'è chi linka la ricetta originale. @Silvana conclude, dicendo: "La Carbonara si fa con il guanciale. La frittata a colazione in Gran Bretagna si fa con la pancetta, ossia il bacon. Carbonara sbagliata".