Levante presenta il suo nuovo disco, Magmamemoria, e ai microfoni di Sky tg24 racconta i suoi progetti dopo il festival di Sanremo 2020 che si è appena concluso con la vittoria di Diodato. ”È un’esperienza che mi ha arricchito tantissimo”, ha ricordato la cantante che su un suo possibile ritorno all’Ariston non può ancora sbilanciarsi.

Il nuovo disco di Levante

Fra le canzoni di Magmamemoria c'è anche Tikibombom, il brano portato al festival. "C'è una sorta di lentezza nelle persone di cui parlo che non è negativa, ma è un ritmo, è quel modo di vivere le cose in modo diverso". È "un brano che vuole essere corale", spiega ancora Levante, "e sono riuscita forse per la prima volta a parlare un po' a tutti".

Gli impegni dopo Sanremo, anche un tour europeo

La cantante dall'11 febbraio inizierà - da Milano - una serie di incontri per promuovere il suo ultimo lavoro. Poi dal 13 maggio partirà il tour europeo, con tappe - fra le altre - a Bruxelles, Amsterdam, Barcellona e Londra. Mentre dal 2-3 luglio tornerà in tour nei festival italiani, "in una versione più rock and roll rispetto alla scorsa estate".