Sanremo 2020, omonimo americano di Amadeus sommerso dalle mention su Twitter

Scambiarlo per il grande compositore austriaco del '700 Wolfgang Amadeus Mozart sarebbe stato più difficile. Ma in queste serate del Festival della Canzone Italiana, chi si imbatte sui social per commentare le esibizioni dei cantanti in gara per menzionare il presentatore Amadeus potrebbe inciampare in un scambio di persona. Lo sa bene Amadeus Demarzi, che non calca il palcoscenico dell'Ariston. Ha solo lo stesso nome del presentatore della 70esima edizione del festival, non è un personaggio noto al grande pubblico e poi vive molto lontano da Sanremo: a San Francisco, in California. Lo stesso Demarzi, che si è trovato più volte menzionato su twitter, ha ironizzato su questa omonimia e ha scatenato una lunga serie di commenti scherzosi ed ironici su questo scambio di persona. "Apparentemente è successo qualcosa in Italia con un ragazzo di nome Amadeus e ora è tutto nelle mie menzioni" dice su Twitter scatenando una lunga serie di risposte come quella di Kos che dice "Bene, probabilmente sarai nelle prime pagine dei giornali. Il riscaldamento globale non vende più". Oppure quello di tale Zebra Crossin Website che dice: "Se fossi in te mi aspetterei una telefonata in diretta da un ragazzo chiamato Fiorello ... (è il comico dello spettacolo)". Fra le risposte social alcune anche in italiano come quella di Questioni irrisolte: "Tra 2 giorni quel nome tornerà nell'oblio" o quella di Diventando Jeeg #restiamoumani che chiede: Dove l'hai nascosta la #Leotta"?