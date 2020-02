Rula Jebreal devolverà a Nadia Murad, l'attivista irachena yazida rapita e violentata dall'Isis, Nobel per la Pace nel 2018, metà del compenso che percepirà per la partecipazione, questa sera, alla prima serata del Festival di Sanremo. È stata la stessa giornalista - la cui presenza nelle settimane scorse è stata al centro di polemiche politiche - ad annunciarlo durante la conferenza stampa all’Ariston, senza comunque dare cifre "perché è una questione riservata". Jebreal sulla questione ha precisato che "ancora prima della trattativa con la Rai, il mio compenso era già sulla stampa: anche questo dovremmo chiederci, perché si usa la stampa per portare avanti numeri non ancora accertati" (TUTTO QUELLO CHE C'È DA SAPERE SU SANREMO 2020 – TUTTI GLI OSPITI DEL FESTIVAL - TUTTI GLI SCANDALI A SANREMO).

“Le donne pagate il 25% in meno degli uomini”

Jebreal ha sottolineato anche che "il vero tema è capire perché nel 2020 le donne vengono ancora pagate il 25% in meno rispetto agli uomini che fanno il loro stesso lavoro”. Inoltre, ha evidenziato che del suo compenso si è cominciato a parlare "ancora prima di fare la trattativa, era sulla stampa e mi chiedo perché si usi la stampa per parlare di queste cose".

“Avrei voluto Michelle Obama ospite a Sanremo”

Jebreal, poi, ha anche spiegato che "per venire qui ho preso due settimane di ferie non retribuite e ripartirò per gli Stati Uniti già domani per tornare a insegnare Diritti femminili". Quanto alla mancata presenza di Michelle Obama al Festival, presenza che era stata ventilata da indiscrezioni nelle scorse settimane, Rula ha detto: "Avevo desiderato che ci fosse qui, magari non sul palco per via della sicurezza ma con un collegamento. Vorrei incontrarla per via della sua storia straordinaria".