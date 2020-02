Joaquin Phoenix, nel suo discorso di ringraziamento per la vittoria come migliore attore ai Bafta (I VINCITORI – LE FOTO DEL RED CARPET) ha criticato la mancata diversità nel mondo del cinema parlando apertamente di “razzismo sistemico” e di “oppressione”: "Penso che inviamo un messaggio molto chiaro alle persone di colore: non sei il benvenuto qui”, ha detto l’attore protagonista di "Joker" senza giri di parole, dopo le polemiche e le accuse di razzismo rivolte agli “Oscar britannici” per la nomination quasi esclusivamente di attori bianchi. In nessuna delle quattro categorie dedicate agli interpreti infatti, erano nominati professionisti di colore.

“Anche io parte del problema”

Joaquin Phoenix ha lanciato il suo atto d'accusa dal palco senza sconti per nessuno, neppure per se stesso. "È per me un onore e un privilegio essere qui, ma sono combattuto perché molti miei colleghi meritevoli non hanno il privilegio di esserci", ha proseguito, spiegando di essere consapevole del fatto di far parte del sistema. "Non credo che qualcuno voglia un trattamento preferenziale. Penso che le persone vogliano solo essere riconosciute, apprezzate e rispettate per il loro lavoro. Mi vergogno, ma devo dire che faccio parte del problema", ha continuato la star.

“Dobbiamo smantellare questo razzismo sistemico”

Joaquin Phoenix ha poi concluso: "Dobbiamo fare un duro lavoro per comprendere veramente il razzismo sistemico. Penso che sia dovere delle persone che hanno creato, perpetrato e beneficiato di un sistema di oppressione, smantellarlo. Quindi, sta a noi".