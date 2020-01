Il pianista e produttore Dardust a Sky TG24: "Mi piace la contaminazione". VIDEO

Nuovo album e presto un tour italiano ed europeo. È un momento di svolta per Dario Faini, in arte Dardust, produttore e pianista che ha firmato diverse hit di Marco Mengoni, Fedez, Thegiornalisti, Fabri Fibra, Jovanotti, Sfera Ebbasta e Mahmood. Come spiega il musicista a Sky Tg24, sul palco porterà "un percorso particolare" con pianoforte, musica classica ed elettronica. Insomma, un live che parte da momenti molto emozionali per poi finire a un'atmosfera da rave. Il nome di Dardust comparirà anche a Sanremo in veste di autore: Andromeda di Elodie, Eden di Rancore e Tsunami degli Eugenio in via di Gioia portano infatti la sua firma. "Sono sorprendenti, non lineari, c'è sempre qualcosa di inaspettato. Sono dei brani un po' di rottura, contaminati, brani dove ci sono vari stili. Mi piace portare avanti quel discorso di contaminazione", aggiunge. Brunori Sas a Sky Tg24: “Sotto la doccia canto Napoli”. VIDEO