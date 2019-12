A domani per sempre, l’inedito di Sofia Tornambene a X Factor 2019. VIDEO

Dopo aver duettato con Robbie Williams e cantato in italiano, inglese e francese, Sofia Tornambene ha sbaragliato la concorrenza interpretando il suo inedito: 'A domani per sempre'. La vincitrice di X Factor 13, come aveva fatto alle audizioni, ha portato sul palco del Mediolanum Forum di Assago il brano che ha scritto quando aveva solo 14 anni, emozionando il pubblico sia in sala che a casa.

Ritoccato l’inedito in vista del dell’esordio discografico

La sedicenne di Civitanova Marche, che nel corso delle puntate ha preso sempre più coraggio, anche attraverso un look progressivamente più audace, ha cantato 'A domani per sempre' durante l’ultima prova per decretare il vincitore dell’edizione 2019. Nella sfida finale contro i Booda ha tirato fuori una grande interpretazione del suo inedito, che è stato ritoccato in collaborazione con Valeria Romitelli in vista dell’esordio discografico. Dalle melodie dolci e delicate, il brano è stato in grado di emozionare l’intera giuria. Particolarmente entusiasta Mara Maionchi che ha definito 'A domani per sempre': "Un pezzo da adolescente per gli adolescenti".