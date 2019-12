Tosca alla Scala, grande attesa per la prima in scena oggi a Milano

Cresce l’attesa per la Prima della Scala, che va in scena oggi, alle 18, nel teatro più celebre di Milano. L’opera che aprirà la stagione del Piermarini è la “Tosca”, di Giacomo Puccini (DIECI CURIOSITÀ SU DI LUI). Il capolavoro pucciniano sarà diretto da Riccardo Chailly, con la regia di Davide Livermore. Gli interpreti principali sono la diva della lirica Anna Netrebko nel ruolo di Tosca, il tenore Francesco Meli nei panni del pittore Cavaradossi e il baritono Luca Salsi nelle vesti di Scarpia. È la prima volta che l’opera inaugura la stagione della Scala. Si attendono elementi innovativi con una scenografia dinamica ma fedele alla tradizione. Lo spettacolo è diviso in tre atti (primo e secondo di 45 minuti e terzo atto da 30 minuti) e due intervalli di mezz’ora ciascuno (DIETRO LE QUINTE - FOTO).

Atteso anche Mattarella

Alla Prima milanese è atteso il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Ma ci saranno anche la presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati, la ministra dell'Interno Luciana Lamorgese e la senatrice a vita Liliana Segre. Secondo i dati del botteghino, i biglietti per la serata inaugurale sono stati esauriti nel giorno stesso in cui è stata aperta la prevendita, a ottobre. Anche i biglietti per le repliche di dicembre e gennaio sono andati sold out in tempi record. Il dispositivo di sicurezza è stato rinforzato nel centro di Milano. Diverse le manifestazioni di protesta in programma (UNA TORTA SPECIALE PER TOSCA).

La Prima diffusa

Tosca non sarà solo alla Scala. Torna, infatti, per il nono anno consecutivo, Prima Diffusa, il progetto del Comune di Milano e di Edison che porta al grande pubblico l’arte e i temi della Prima del Teatro alla Scala. Fino al 12 dicembre, sono oltre 50 gli eventi gratuiti in programma per Prima Diffusa, allo scopo di portare al grande pubblico la magia della Tosca di Giacomo Puccini (IL VIDEO DELLE PROVE - LE PRIME FOTO DI SCENA), con concerti e performance artistiche in tutti i distretti del capoluogo lombardo. La sera del 7 dicembre la Prima sarà trasmessa in diretta nei luoghi simbolici di Milano, come la Galleria Vittorio Emanuele II, il Teatro dal Verme, la Casa degli Artisti, il Conservatorio di Milano e la Casa dell’Accoglienza Enzo Jannacci. Ma anche in posti insoliti, come al terminal 1 dell’aeroporto di Malpensa o all'Ospedale Niguarda. La Prima della Scala sarà comunque trasmessa anche quest'anno in diretta tv mondiale da Rai1 a partire dalle 17:45 e sulle frequenze di Rai Radio 3 a partire dalle 17.30. Il programma e l’intero palinsesto di Prima Diffusa 2019 sono disponibili sul sito del Comune di Milano.