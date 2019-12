Prima Diffusa, il progetto del Comune di Milano e di Ediso per il nono anno consecutivo porta al grande pubblico l’arte e i temi della Prima del Teatro alla Scala. Anche quest'anno per migliaia di appassionati d'opera - ma non solo - sarà possibile assistere in diversi luoghi della città alla proiezione in diretta della Prima. La sera del 7 dicembre si potrà vedere la Tosca di Giacomo Puccini (IL VIDEO DELLE PROVE - LE PRIME FOTO DI SCENA) diretta dal maestro Riccardo Chailly in alcuni luoghi simbolo di Milano, come la Galleria Vittorio Emanuele II, il Teatro dal Verme, la Casa degli Artisti, il Conservatorio di Milano e la Casa dell’Accoglienza Enzo Jannacci. Ma anche in posti insoliti, come al terminal 1 dell’aeroporto di Malpensa o all'Ospedale Niguarda. La Prima della Scala sarà comunque trasmessa anche quest'anno in diretta tv mondiale da Rai1 a partire dalle 17:45 e sulle frequenze di Rai Radio 3 a partire dalle 17.30.

I luoghi dove verrà trasmessa la Prima Diffusa

Ecco i 38 luoghi in cui verrà trasmessa la Prima. Tutte le proiezioni sono a ingresso libero fino a esaurimento posti, salvo dove diversamente indicato. Il programma e l’intero palinsesto di Prima Diffusa 2019 sono disponibili sul sito del Comune di Milano.

Municipio 1

Nel Municipio 1 verrà trasmessa all'Ottagono in Galleria Vittorio Emanuele II (evento a cura della Fondazione Teatro alla Scala), al Teatro Dal Verme (ingresso gratuito previo ritiro dei biglietti in distribuzione presso la biglietteria del Teatro dal 2 dicembre), al Conservatorio di Milano, alla Casa degli Artisti (dove sarà preceduta da una “Guida all’ascolto”, organizzata dall’Accademia Teatro alla Scala dalle 16.30 alle 17.30), alla Casa Emergency (prenotazione obbligatoria), al MUBA Museo dei Bambini (prenotazione obbligatoria) e alla Casa Circondariale di Milano San Vittore (ingresso riservato agli ospiti).

Municipio 2

Nel Municipio 2 si potrà assistere alla magia della Tosca a Villa Pallavicini, all’Heracles Gymnasium (dove sarà preceduta da una “Guida all’ascolto”, organizzata dall’Accademia Teatro alla Scala dalle 16.30 alle 17.30), alla Sala Alma Rosé - Artepassante (prenotazione obbligatoria).

Municipio 3

Nel Municipio 3 i luoghi scelti per la Prima Diffusa sono l’Auditorium Gaber all’interno del Palazzo Pirelli – Consiglio Regionale della Lombardia, il Liceo Virgilio e lo Spazio Tadini.

Municipio 4

Nel Municipio 4 sarà trasmessa al Teatro Il Cielo Sotto Milano - Artepassante, presso la Stazione Ferroviaria del Passante Porta Vittoria, alla Cascina Casottello (dove sarà preceduta da una “Guida all’ascolto”, organizzata dall’Accademia Teatro alla Scala dalle 16.30 alle 17.30), al Cine Teatro Delfino (prenotazione obbligatoria), al Mercato Comunale Ferrara - Made in Corvetto, e al WOW Spazio Fumetto.

Municipio 5

Nel Municipio 5 si potrà assistere alla Prima a Casa Chiaravalle, alla Casa dell'Accoglienza 'Enzo Jannacci’ (prenotazione obbligatoria), al Centro Asteria, alla Comunità Oklahoma (dove sarà preceduta da una “Guida all’ascolto”, organizzata dall’Accademia Teatro alla Scala dalle 16.30 alle 17.30), al MAMU Magazzino Musica e al Pacta Dei Teatri - Salone.

Municipio 6

Nel Municipio 6 le proiezioni sono al Teatro Edi/Barrio’s, al MUDEC (dove sarà preceduta da una “Guida all’ascolto”, organizzata dall’Accademia Teatro alla Scala dalle 16.00 alle 17.30), al Teatro Puntozero Beccaria presso l’Istituto Penale per i minorenni Cesare Beccaria (prenotazione obbligatoria).

Municipio 7

Nel Municipio 7 la Prima Diffusa avrà luogo nell’Auditorium Luigi Porta - Pio Albergo Trivulzio, nello Spazio Teatro 89 e nella Spiazza - Biblioteca Sociale e Caffè (dove sarà preceduta da una “Guida all’ascolto”, organizzata dall’Accademia Teatro alla Scala dalle 16.30 alle 17.30).

Municipio 8

Nel Municipio 8 è possibile vedere in diretta la Tosca a Casa Vidas - Auditorium Alberto Malliani (prenotazione obbligatoria, sarà preceduta da una “Guida all’ascolto”, organizzata dall’Accademia Teatro alla Scala dalle 16.30 alle 17.30) e al Centro Post Acute di via Mambretti - Fondazione Progetto Arca onlus.

Municipio 9

Nel Municipio 9 sarà trasmessa al MIC Museo Interattivo del Cinema, al Nuovo Armenia, al Teatro della Cooperativa (dove sarà preceduta da una “Guida all’ascolto”, organizzata dall’Accademia Teatro alla Scala dalle 16.30 alle 17.30) e all’Ospedale Niguarda, nella Sala Medicinema (Pad. Nord A, piano - 1).

Fuori città

Fuori città, infine, la Prima verrà proiettata a La porta di Milano - Aeroporto di Malpensa – Terminal 1 (Ferno – Varese) e al Mumac Museo della macchina per Caffè di Gruppo Cimbali a Binasco (Navetta gratuita da Porta Genova alle 16.30 - prenotazione obbligatoria- mumac.it/prenotazioni).