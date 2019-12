In attesa dell’uscita del suo quinto film “Toto Tolo”, che sarà nelle sale italiane dal 1° gennaio 2020, Checco Zalone torna con un nuovo singolo dal titolo “Immigrato”. A sorpresa, il video clip e il testo non sono tratti dal film. "Questa volta vi prego venite al cinema", ha scritto il comico sulla sua pagina ufficiale di Facebook prima di postare il video, che ad un'ora dalla sua pubblicazione aveva già superato i 20mila like.

Massimo riserbo sul film

Nel singolo Checco rappresenta, con il suo stile unico e ironico, la giornata di un italiano alle prese con un immigrato: "Immigrato-Quanti spiccioli ti avrò già dato-Immigrato-Mi prosciughi tutto il fatturato", recita una strofa del testo. Le immagini sono state girate in diverse zone di Roma, come il quartiere Bologna, nel caseggiato popolare che è stato set del film di Ettore Scola “Una giornata Particolare” con Marcello Mastroianni e Sofia Loren. "Tolo Tolo" però potrebbe non avere gli stessi sfondi e le stesse tematiche: infatti sia l'attore che il produttore Valsecchi, non hanno dato informazioni sulla trama. Si sa solo che è stato girato in Africa e alcune scene a Trieste, in un set blindatissimo.