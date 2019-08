Ultimi ciak a Trieste per il nuovo film di Checco Zalone, “Tolo Tolo”

Ultimi ciak a Trieste per il nuovo film di Checco Zalone. Fino a venerdì 30 agosto l’attore comico pugliese, al suo esordio come regista, è nella città del Friuli Venezia Giulia per girare le scene finali del suo nuovo film “Tolo Tolo”, previsto in uscita nelle sale italiane il prossimo primo gennaio (LE ANTICIPAZIONI).

Set notturno e blindato

A Trieste è stato allestito un set "notturno" che si prevede resterà blindatissimo. In Piazza del Ponterosso, dove secondo indiscrezioni si comincerà a girare nella serata di lunedì 26 agosto, sono stati allestiti - alimentando la curiosità dei passanti - un palcoscenico e alcune bancarelle con abiti e oggettistica che richiamano l'Africa. La troupe sarà a Piazza del Ponterosso anche martedì notte, mentre da mercoledì sono previsti set nella centrale piazza Unità d'Italia e nei pressi della Scala Reale.

Riserbo sulla trama

Massimo riserbo viene mantenuto sulla trama, mentre è noto il numero delle comparse che risponderanno all'appello: circa 400 persone originarie di diversi Paesi. Le riprese di “Tolo Tolo” erano cominciate in Africa. In queste scene finali, realizzate in collaborazione con la Fvg Film Commission, Trieste "interpreterebbe se stessa". L'ultimo film di Zalone, Quo Vado, ha incassato la cifra record di 70 milioni di euro.