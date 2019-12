Il tormentone “Carote”, presentato da Nuela alle audizioni di X Factor 2019, è uno dei cult degli ultimi mese. La clip dell’esibizione del 16enne aspirante concorrente Emanuele Crisanti (CHI È) ha spopolato sul web e in meno di 3 mesi ha raccolto 17 milioni di visualizzazioni su YouTube. Numeri da record che l’hanno decretato il video “non musicale” più visto del 2019 su YouTube in Italia. La classifica stilata da YouTube Rewind, che ogni anno fa il punto sulle clip più popolari in Italia, vede due diverse liste. Quella musicale (dedicata solo a videoclip prettamente musicali di singoli) e “non musicali”, in cui ci sono video comici, parodie, tormentoni e tanto altro (L'ELIMINAZIONE DI NUELA - L'ARTISTA SUL VOTO AI 16ENNI).

La canzone di Nuela è il video “non musicale” più visto in Italia

Nella top ten della classifica “non musicale” c’è in ogni caso tanta musica. Oltre a Nuela, che raggiunge il primo posto, si prosegue con la parodia del brano vincitore di Sanremo, “Soldi” di Mahmood, realizzata da iPantellas. Si prosegue con clip di altre trasmissioni tv, parodie di Casa Surace, il video di Rovazzi con Will Smith.

La top ten dei video musicali

La classifica 2019 dei videoclip musicali su YouTube vede in testa molti artisti italiani. Nelle prime dieci posizioni, nove sono occupate da canzoni made in Italy. Guida Mahmood con la sua hit “Soldi”, si prosegue con “Una volta ancora” di Fred De Palma e il podio è chiuso da Boomdabash con “Per un milione”. In classifica anche Takagi & Ketra, OMI e Giusy Ferreri con “Jambo”, Boomdabash e Alessandra Amoroso con “Mambo Salentino” e ancora “Dove e quando” di Benji & Fede. La top ten è chiusa da Irama con “Arrogante”, J-AX con “Ostia Lido” e Elodie e Marracash con “Margarita”.