Nuela: chi è Emanuele Crisanti che ha cantato Carote a X Factor 2019

Con la sua "Carote" ha conquistato rapidamente i cuori (e le bacheche social) dei giudici e del pubblico di X Factor. Ma Nuela, nome d'arte di Emanuele Crisanti, ha già presentato un secondo tormentone, "Ti voglio al mio funerale". Ecco chi è il cantautore che sta conquistando i giudici del talent show.

Chi è Nuela

Nato l'11 maggio 2003, Emanuele Crisanti è un artista siciliano che frequenta il liceo classico Lucrezio Caro di Roma. Ha sempre nutrito una grande passione per la musica, declinandola in pezzi divertenti, scritti pensando alla viralità social. Instagram è la sua finestra più importante, dalla quale comunica altre sue passioni, come i viaggi e gli animali.

La canzone delle carote

Durante le Auditions della tredicesima edizione di X Factor, Nuela ha presentato alla giuria un inedito per un pezzo rap dal titolo "Carote". All'inizio i big della musica italiana hanno espresso qualche dubbio, fugato dall'apprezzamento e dal grande applauso del pubblico. Al termine dell'esibizione, Mara Maionchi ha detto: "Vale la pena indagare di più su di te".

Nuela e il voto under 18

Nonostante la sua giovane età, interpellato sulla questione "voto under 18", Nuela ha espresso il proprio parere critico: "Noi 16enni non siamo abbastanza maturi. Non hanno, non abbiamo, una visione della politica che ci permette di andare a votare. Penso che, non a caso, a 18 anni si fa la maturità".