8 cose da sapere prima di vedere il quinto Live di X Factor di stasera

Sette inediti da ascoltare: i concorrenti della 13esima edizione di X Factor Italia giungono alla fatidica puntata degli inediti, dove presenteranno i loro brani, dando il via alla loro carriera da interpreti e cantautori.

Appuntamento stasera alle 21.15 su Sky Uno (canale 108, digitale terrestre canale 455): ecco le anticipazioni del quinto Live.

1. Gli inediti di X Factor 2019

Dopo avere superato indenni sfide all’ultimo brano e ballottaggi al cardiopalma, i concorrenti di X Factor 13 giungono al quinto Live, quello degli inediti. Durante la puntata di stasera ascolteremo i brani dei cantanti, presto trasmessi dalle radio. Dopo l’esordio nel mercato discografico italiano resterà un unico obiettivo: giungere alla finale del 12 dicembre al Forum di Assago a Milano.

Durante il quinto Live non ci saranno eliminazioni: il meno votato della manche andrà al ballottaggio. L’avversario sarà svelato solo all’inizio del sesto Live, quando avverrà la sfida decisiva, e sarà colui che durante la settimana - a inediti lanciati sul mercato - sarà il più scarso in termini di download e streaming.

2. I concorrenti del quinto Live di X Factor 2019

Dopo l’esclusione la scorsa settimana dei Seawards, primi eliminati della squadra di Samuel, la situazione è bilanciata: i giudici gareggiano stasera con due talenti ognuno, tranne Malika Ayane che deve puntare tutto sul solo Davide Rossi. Mara Maionchi schiera Eugenio Campagna e Nicola Cavallaro per gli Over; Sfera Ebbasta gareggia con Sofia Tornambene e Giordana Petralia; Samuel è in gara con La Sierra e i Booda.

3. X Factor 2019, quinto Live: gli inediti dei Gruppi

La Sierra, stasera, faranno ascoltare la versione riarrangiata di "Enfasi", l’inedito già proposto alle Audizioni a Torino e che è valso al duo rap l’accesso al talent show. Anche i Booda propongono un pezzo scritto, "Elefante", nella musica e nei testi, da loro: a collaborare all’arrangiamento, Samuel, Davide Napoleone e Alessandro Bavo.

4. X Factor 2019, quinto Live: gli inediti degli Over

Stasera il pubblico ascolterà la versione definitiva di "Corn Flakes", l’inedito già intonato qualche settimana fa da Eugenio degli Over, mentre "Like I Could" è il brano che interpreterà Nicola. Fra gli autori della hit spunta anche Tom Walker.

5. X Factor 2019, quinto Live: gli inediti delle Under Donne

Alle Audizioni di X Factor 13, Sofia aveva colto nel segno con la sua "A domani per sempre", che stasera ripropone in versione rivista. Anche Giordana è pronta per accedere al mondo dei professionisti della musica e lo farà con il brano "Chasing Paper" scritto, tra gli altri, da Sia.

6. X Factor 2019, quinto Live: l’inedito degli Under Uomini

Dopo l’eliminazione di Enrico di Lauro e di Lorenzo Rinaldi, Davide tiene alta la bandiera degli Under Uomini insieme a Malika Ayane. Stasera si presenterà sul palco dell’X Factor Dome con "Glum", brano fra i cui autori spiccano Roberto Vernetti e Michele Clivati.

7. X Factor 2019, ospite Mahmood

30 milioni di stream audio e 140 milioni di visualizzazioni su Youtube: sono i numeri di Mahmood, il cantautore che a soli 27 anni ha conquistato l’Europa con un tour da tutto esaurito. Fra i suoi più conosciuti successi ricordiamo la hit "Calipso" (insieme a Charlie Charles, Dardust, Sfera Ebbasta e Fabri Fibra) che ha dominato l’estate 2019, "Barrio" - già disco di platino - e "Soldi", seconda classificata all’Eurovision Song Contest.

8. Gemitaiz & MadMan al quinto Live di X Factor 13

Considerato il duo rap più seguito della scena urban contemporanea in Italia, Gemitaiz & MadMan hanno recentemente pubblicato l’ultimo lavoro intitolato “Scatola Nera”, divenuto disco d’oro in due settimane. A marzo partirà il loro tour che toccherà le città di Romama, Milano Torino, Firenze.

