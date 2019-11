X Factor 2019. Cosa è successo ieri sera in 4 minuti VIDEO

In attesa di assistere alla puntata degli inediti la prossima settimana (appuntamento giovedì 21 novembre alle 21.15 su Sky Uno), riviviamo insieme i momenti più importanti del quarto Live di x Factor 2019.

X Factor 2019, quarto Live: la prima manche

I concorrenti si sono esibiti divisi in due gruppi. Un esplosivo Davide Rossi ha aperto la prima manche del quarto Live di X Factor 2019, azzardando una hit cult dei Queen e ricevendo applausi da pubblico e giuria. Giordana Petralia, con quel look un po’ dark abbinato all’arpa, ha portato qualcosa di inedito sul palco di X Factor Italia (nonostante qualcuno abbia storto il naso al tavolo della giuria), mentre La Sierra hanno regalato una versione delicata di “Snow” dei Red Hot Chili Peppers, riscrivendo il testo della canzone. Il primo brano italiano della serata lo ha interpretato Nicola Cavallaro, che si è esibito con “90 min” di Salmo, destando qualche battibecco fra i giudici. Il pubblico ha scelto di mandare al ballottaggio, ancora una volta, Giordana.

X Factor 2019, quarto Live: la seconda manche

Ad aprire la seconda manche del quarto Live di X Factor 13 è stata l’energia dei Booda, così “scontatamente bravi” da risultare quasi noiosi, a cui è seguita la delicatezza di Eugenio Campagna con la cover di “Delicate” di Damien Rice. Giulia e Loris dei Seawards non hanno convinto del tutto con il loro inedito intitolato “Feel”, mentre Sofia Tornambene delle Under Donne ha saputo soddisfare tutti, cantando una hit in francese. Il televoto ha deciso di mandare i Seawards al ballottaggio contro Giordana.

X Factor 2019, quarto Live: eliminati i Seawards

Giordana e i Seawards si sono affrontati al ballottaggio. La cantante delle Under Donne ha scelto il brano “Call out my name” di The Weeknd per giocarsi l’ultima possibilità di proseguire nella gara; la band ci ha provato con una cover di “Clocks go forward” di James Bay. La giuria ha deciso di eliminare i Seawards: la squadra di Samuel ha perso il suo primo gruppo.

Davide, La Sierra, Nicola, Eugenio, Booda, Sofia e Giordana procedono all’interno della gara e volano al Live degli inediti la prossima settimana, entrando ufficialmente nel mercato discografico italiano.

Gli ospiti del quarto Live di X Factor 2019

Doppietta di ospiti ieri sera a X Factor Italia. Un ologramma di Gianna Nannini, in collegamento da Berlino, ha preso vita sul palco dell’X Factor Dome per esibirsi insieme ai concorrenti del talent show. La rocker italiana ha presentato il nuovo singolo tratto dal disco “La differenza”.

Durante il quarto Live di X Factor 13 si è esibita anche un’ospite internazionale: Mabel, la rivelazione pop dell’estate, ha ballato e cantato insieme al pubblico sulle note della sua “Don’t Call Me Up”.

