Marracash, l'album "Persona" è già disco d'oro

“Persona è disco d’oro in una sola settimana”. Marracash festeggia il successo del suo ultimo album con un post su Instagram. Il riconoscimento viene assegnato in Italia ai dischi che hanno venduto più di 25 mila copie.

La collezione di dischi d'oro e platino

“Ho voluto riportare questa certificazione dove tutto è iniziato. Grazie a tutti voi e alle persone che hanno contribuito a questo successo, vi appartengo”, ha spiegato Marracash. Persona è il sesto album in studio del rapper. Con precedenti aveva già ottenuto altri due dischi d'oro e quattro di platino (doppio quello Stanteria, album del 2016 in collaborazione con Gué Pequeno). Il successo è certificato anche dal fatto che si triplica il passaggio al Forum di Assago. Alle due già previste (il 3 aprile e quello già sold out del 4) è stata aggiunta quella del 18 aprile 2020.

In vetta alle classifiche

L'album, si legge sul sito della Fimi (la Federazione industriale musica italiana, che assegna i dischi d'oro e platino) è in vetta alle vendite della settimana, davanti a “Il sole ad est” di Alberto Urso e “Fortuna” di Emma Marrone. Marracash è anche in cima alla classifica dei singoli, che somma download e streaming dei brani. Per il cantante, in questo caso, il successo è clamoroso: ha quattro brani nella top cinque. In vetta c'è “Supreme – L'ego” (con Sfera Ebbasta), seguito da “Crudelia (I nervi)”. Quarto è il brano “Quelli che non pensano (il cervello)” - frutto della collaborazione con Coez – e quinto “Appartengo (il sangue)”, con Massimo Pericolo.