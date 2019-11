Disavventura social per Achille Lauro. Instagram ha oscurato un'immagine in cui il cantante è ritratto in stivaloni alti fino al ginocchio e tacchi a spillo. L'immagine è stata però ripubblicata qualche ora dopo, questa volta senza incorrere in alcuna censura, probabilmente legata alla didascalia piuttosto che allo scatto.

Omaggio a David Bowie

Nel tempo trascorso tra l'oscuramento e la ripubblicazione, l'account @achillelaurofanclub ha spiegato i riferimenti della foto, accostando l'immagine censurata con una simile dell' "immortale" David Bowie: "La foto in bianco e nero è stata scattata nell'ottobre del 1973 nei camerini del Marquee Club di Londra durante la registrazione del 'Midnight Special - 1980 Floor Show' poi andato in onda sulla rete Abc. Fu l'ultima apparizione pubblica di David Bowie nei panni di Ziggy Stardust. La foto di Achille Lauro con gli stivaloni col tacco a spillo alti fino al ginocchio non può non ricordare Bowie/Ziggy. Una citazione nobile".

Perché la foto è stata rimossa



Il sistema di controllo di Instagram non è infallibile. E a volte non è in grado di comprendere il contesto di un post. È però molto probabile che la censura sia scattata non per la foto ma per la sua didascalia che la accompagnava: "Le vere troie sono gli uomini". Una critica all'ostentazione della mascolinità, che però Instagram ha interpretato come violazione delle linee guida contro l'incitamento all'odio. La conferma che le parole abbiano avuto più peso dell'immagine è arrivata quando Achille Lauro ha ripubblicato le foto in tacchi a spillo. Stessi ritratti, ma didascalia diversa: "Faccio quello che voglio", con accanto la faccina di una poliziotta.