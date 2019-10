Sky, la media company leader dell’intrattenimento in Europa, e WarnerMedia, la casa di HBO, Turner e Warner Bros, annunciano l’ampliamento della loro pluriennale partnership con accordi relativi a nuovi contenuti e coproduzioni. L’accordo firmato dalle due aziende include, per la prima volta, tutti i mercati europei in cui opera Sky, compresa l’Italia. I clienti di Sky e NOW TV continueranno a godere dei pluripremiati contenuti di HBO - come Game of Thrones e Big Little Lies - e dei canali Turner oltre che dei film Warner Bros che, in Italia, dal gennaio 2021, torneranno dopo anni sui canali Sky Cinema.

Un nuovo e ricco catalogo di film

Nel 2010, grazie al primo accordo di coproduzione Sky e HBO, Sky è diventata la casa HBO in Europa. Da allora, la partnership si è rafforzata sempre di più e i clienti Sky possono usufruire dei contenuti più amati di HBO come Watchmen, Succession, e Big Little Lies, oltre alle produzioni originali Sky di successo come Patrick Melrose, Babylon Berlin e Gomorra in onda su Sky Atlantic, l’esclusivo canale di punta del gruppo. Grazie al nuovo accordo, Sky continuerà a trasmettere queste serie e altre di successo, come Game of Thrones, una delle più amate di tutti i tempi. Il potenziamento dell’accordo, inoltre, comprende anche i diritti di prima visione in pay TV dei film della Warner Bros., rafforzando così il rapporto già stretto di Warner Media con il gruppo Sky. I clienti di Sky Italia potranno quindi godere di questo nuovo e più ricco catalogo di film. L’accordo include anche un maggior numero di contenuti on demand di Cartoon Network e Boomerang.

Accordo per la produzione di maggiori contenuti originali

Sky and WarnerMedia, inoltre, hanno esteso la loro pluriennale partnership con un nuovo accordo che prevede la coproduzione di Sky Studios e HBO Max su un maggior numero di contenuti originali. La lunga partnership di Sky and HBO ha dato vita a molti contenuti di successo tra i quali la co-produzione Chernobyl, vincitrice di 10 Emmy Awards il mese scorso che l’hanno resa la serie britannica più premiata quest’anno (FOTO). La co-produzione più recente, Caterina la Grande, interpretata da Helen Mirren ha riscosso un enorme successo di critica all’inizio di questo mese. Grazie al rapporto di lungo corso con HBO, Sky Studios lavorerà inoltre con il team HBO Max di WarnerMedia alla produzione di contenuti premium e scripted per i clienti Sky e HBO in Europa e nel mondo come parte dell’accordo pluriennale di coproduzione. Questo accordo arriva a seguito del lancio, avvenuto quest’anno, di Sky Studios, la nuova casa per la creazione di contenuti originali su cui il gruppo Sky si è impegnato a raddoppiare il proprio investimento nei prossimi cinque anni.