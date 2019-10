Il giubotto di pelle nera e gli aderenti pantaloni indossati da Olivia Newton-John nel musical "Grease" andranno all'asta il 1° e 2 novembre. Lo ha annunciato la casa d'aste Julien's Auction, che metterà in vendita circa 500 memorabilia dell'attrice, tra cui il famoso costume indossato nel 1978, con tanto di zip rotta.

Gli oggetti all'asta

Julien's Auction prevede che i vestiti indossati in "Grease" per marcare la transizione del personaggio Sandy Olson da studentessa modello a donna sensuale, possano raggiungere i 200.000 dollari. Il completo fu indossato da Olivia Newton-John per duettare con John Travolta sulle note di "You’re the One That I Want". "I pantaloni hanno la zip rotta: hanno dovuto cucirmeli addosso perché erano stati realizzati negli anni Cinquanta", ha rivelato l'attrice, oggi 71enne. La collezione che Olivia Newton-John sta mandando all'asta contiene oltre 500 articoli legati a film e trasmissioni televisive: costumi, completi, abiti da ballo, oggetti personali e accessori. Tra questi ci sranno il suo copione di "Grease" (prezzo di vendita stimato: 4.000 dollari); l'abito rosa indossato alla premiere del film, a Los Angeles (che si stima possa essere venduto tra i 3.000 e i 5.000 dollari); una giacca personalizzata delle Pink Ladies.

Obiettivo: raccogliere fondi

Quest'asta ha un obiettivo: raccogliere fondi per l'Olivia Newton-John Cancer Wellness and Research Centre di Melbourne, Australia. L'attrice di origini inglesi cresciuta in Australia, dove ora vive, sta affrontando la malattia per la terza volta, dopo la prima diagnosi avvenuta nel 1992. La sua malattia l'ha spinta a creare il centro di cura, che mira a trattare non solo la malattia, ma anche la psiche di chi è impegnato nella lotta contro il cancro. Scegliere cosa mettere all'asta è stato difficile pr Newton-John. "Ho capito negli anni, specialmente quando hai modo di avere tante cose, che queste non sono ciò che conta davvero", ha dichiarato l'attrice al Guardian.