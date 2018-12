Olivia Newton-John: "Combatto il cancro per la terza volta"

Una battaglia che dura da quasi 30 anni, ma che vuole vincere ancora. Olivia Newton-John, intervistata al programma "Sunday Night" della rete Seven, ha parlato della sua lotta contro il cancro, malattia che le è stata diagnosticata per la terza volta in tre decenni.

La nuova battaglia

L’attrice e cantante protagonista di "Grease" ha raccontato che si sta curando con medicine "moderne" e rimedi naturali dopo che nel 2017 le è stato diagnosticato un nuovo cancro alla base della colonna vertebrale. Il calvario ha avuto inizio nel 1992 con un tumore al seno, nel 2013 ha poi avuto una recidiva, estesa anche alla spalla. L'attrice australiana di origine britannica ha ora ripreso le cure contro la malattia, ma ha assicurato che a darle forza è soprattutto l’amore della sua famiglia: "Mio marito è sempre lì per sostenermi, e credo che sconfiggerò il tumore, questo è il mio obiettivo".

I rimedi naturali

La cantante, da sempre in prima linea nel sostenere la lotta contro il cancro anche con l’apertura di un centro a Melbourne, ha anche iniziato ad assumere olio di cannabis per il dolore: "Sono molto fortunata a vivere in uno stato (la California, ndr) dove questa sostanza è legale - ha spiegato -. Il mio sogno è che presto sia disponibile anche in Australia per tutti i malati di cancro e le persone che lottano contro ogni tipo di malattia che provoca dolore".