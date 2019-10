X Factor 2019, stasera gli Home Visit: ecco gli ospiti e le location

Chi supererà gli Home Visit stasera (appuntamento alle 21.15 su Sky Uno, canale 108, digitale terrestre canale 455) accederà di diritto alla fase dei Live di X Factor 2019. Over, Under Donne, Gruppi e Under Uomini si esibiranno dal vivo sotto l’orecchio attento di Malika Ayane, Samuel, Sfera Ebbasta e Mara Maionchi, pronti a compiere l’ardua scelta.

Ecco tutto quello che c’è da sapere sulla puntata di stasera di X Factor 2019.

1. X Factor 2019, Home Visit: i 12 dei Live

Il talent show giunge all’ultima fase delle selezioni: tra i 20 potenziali concorrenti di X Factor 2019, solo 12 usciranno vincenti, approdando ai Live. Ogni artista ha scelto il brano con cui affrontare quest’ultima prova e con il quale si esibirà davanti al proprio giudice e davanti ad un vero pubblico, per la prima volta presente agli Home Visit. Il primo appuntamento con i Live di X Factor 2019 è atteso per giovedì 24 ottobre.

2. X Factor 2019, tutti a Berlino per gli Home Visit

I concorrenti di X Factor 13 si danno appuntamento a Berlino. Città del fermento musicale degli ultimi decenni, tutti i più grandi artisti della musica mondiale sono passati dalla capitale tedesca: da David Bowie, che qui scrisse “Hero”, agli U2, che composero “Zoo Station”. Ed è proprio a Berlino che Malika Ayane, Mara Maionchi, Samuel e Sfera Ebbasta selezioneranno i 3 componenti della loro squadra, in quattro location diverse, sparse per la città. Assieme a loro, per la prima volta, Alessandro Cattelan, che aiuterà ciascun giudice a compiere l’ultima cruciale scelta.

3. X Factor 2019, gli Under Uomini di Malika Ayane verso gli Home Visit

Una delle sale cinematografiche più antiche della città, Delphi, oggi diventata centro culturale della città, farà da sfondo alle esibizioni degli Under Uomini di Malika Ayane. Ad accompagnare i giovani talenti sarà Axel Reinemer dei Jazzanova. Lorenzo Rinaldi, Enrico Di Lauro, Emanuele Crisanti (Nuela), Daniel Acerboni, Davide Rossi stasera si giocano il tutto per tutto.

4. X Factor 2019, le Under Donna di Sfera Ebbasta verso gli Home Visit

Giordana Petralia, Miriam Rouass (Maryam), Silvia Cesana (Sissi), Sofia Tornambene (Kimono) e Beatrice Giliberti si esibiranno stasera al Flux Club, cuore pulsante della vita underground della città. Ad accompagnarle, oltre a Sfera Ebbasta, ci saranno gli arrangiamenti del pianista, compositore e producer elettronico Dardust.

5. X Factor 2019, gli Over di Mara Maionchi verso gli Home Visit

A sfidarsi per l’ingresso ai Live sono Tomas Tai, Marco Saltari, Gabriele Troisi, Eugenio Campagna e Nicola Cavallaro. Mara Maionchi, spalleggiata da Alessandro Cattelan, ascolterà le loro perfomance all’aperto, su uno dei ponti di Berlino. Ad accompagnare i cantanti degli Over, i Bamboo, una band che suona con strumenti di riciclo.

6. X Factor 2019, i Gruppi di Samuel verso gli Home Visit

Sul palco dello storico SO36 sono salite star del calibro di David Bowie, Lou Reed e Iggy Pop e stasera toccherà ai Gruppi di X Factor 13 dare spettacolo. Samuel chi sceglierà di portare ai Live tra i Kyber, i K_Mono, i Sierra, i Booda e i Seawards?

7. LP ospite agli Home Visit di X Factor 2019

Un’ospite d’eccezione si esibirà stasera agli Home Visit di X Factor 2019: prepariamoci ad accogliere la cantautrice LP. L’artista statunitense, che ha appena pubblicato il nuovo singolo “Shaken”, il terzo tratto dall'ultimo album “Heart to Mouth”, improvviserà una piccola performance live dei suoi maggiori successi.

8. Al via X Factor Daily con Luna Melis

Luna Melis torna a X Factor Italia: la terza classifica della scorsa edizione del talent show di Sky condurrà X Factor Daily, il “diario di bordo” dello show. Luna porterà il pubblico dietro alle quinte, raccontando la preparazione delle performance, il rapporto fra giudici e concorrenti e la grande macchina organizzativa del programma. Luna sosterrà i concorrenti lungo tutto il loro percorso nei Live di X Factor 13, un viaggio indimenticabile che lei conosce benissimo: vivrà con loro i momenti di svago nel Loft, li accompagnerà tra gli insegnamenti e i consigli di giudici e producer, li seguirà nelle prove all’X Factor Dome e rivedrà e commenterà con loro le esibizioni sul palco.

