Credit foto: Virginia Bettoja

C'è chi ha portato "la magia" sul palco dei Bootcamp di X Factor 13 e chi ha proposto inediti "geniali". Ecco cosa pensano Malika Ayane, Sfera Ebbasta, Mara Maionchi e Samuel delle esibizioni della puntata di X Factor di ieri sera: scopri di più.

Le squadre di X Factor 2019 sono definite e giudici e concorrenti si preparano a volare a Berlino insieme ad Alessandro Cattelan per gli Home Visit di quest'anno.

Ecco come è andata la seconda parte dei Bootcamp di X Factor 13 secondo la giuria.

Pelle d'oca per Sfera Ebbasta a X Factor 2019

Lorenzo Rinaldi, da Terni, aveva già ammaliato la giuria alle Audizioni di X Factor 2019 e ieri sera, con quell'aria da artista anni settanta, ha fatto il bis. Il giovane cantante si è cimentato in una versione voce e chitarra di “Let Her Go” dei Passengers. Il pubblico ha applaudito chiedendo a gran voce una sedia: "A me sono venuti i brividini sulle braccia, bravo", ha detto Sfera Ebbasta.

Malika Ayane e Michael Bublé ai Bootcamp di X Factor 13

Enrico di Lauro ha 22 anni, viene da Milano e è un artista di strada. Alle Audizioni aveva presentato un inedito, ieri sera ha proposto, invece, un brano di Michael Bublè. Di fronte alla sua esibizione la giuria ha sorriso, il pubblico ha applaudito: “Sei riuscito a farmi rivalutare questo brano", ha ammesso Malika Ayane prima di assegnargli una sedia.

X Factor 2019 e quel siparietto con Malika

Michelangelo Cavadini ha regalato uno dei momenti più esilaranti della seconda puntata di Bootcamp: il suo reggae non ha convinto del tutto Malika Ayane. “Ci rivediamo fra un anno con l’italiano in valigia…”, ha detto la giudice, ma il concorrente ha risposto, con tono di sfida: “Io ti voglio adesso”. “Ma non so se ti voglio io, tesoro”, ha concluso una spietata Malika, prima di rimandarlo a casa.

La magia sul palco dei Bootcamp di X Factor 13

Marco Saltari, in arte Jordi, lavora in una ONG e ieri sera ha azzardato proponendo “Un matto” di Fabrizio De Andrè. L’ardua scelta è stata premiata dalla giuria: “L’inizio soprattutto è stato magico, pensavo già di essere ai Live”, ha commentato Samuel. “E’ bravo e anche molto iconico, quando lo guardo tu vedi già un personaggio”, ha aggiunto Sfera Ebbasta.

Bis di talenti per Mara Maionchi a X Factor 13

Gabriele Troisi, insegnante di pianoforte, alle Audizioni aveva conquistato quattro sì cantando “Rose Viola” di Ghemon. Ai Bootcamp ci ha riprovato con “Talk is cheap”: “Non puoi fartelo scappare, ha buon gusto”, ha detto Malika. Grande talento anche quello dimostrato dal cantautore Eugenio Campagna, in arte Comete, che è riuscito persino a fare commuovere Malika Ayane. Anche Mara Maionchi è colpita e lo ha fatto sapere a modo suo: “Visto che mi hai rotto le balle, io adesso ti metto lì”.

I Bootcamp degli Over: che coraggio, Malika!

Davide Rossi ha portato in scena a X Factor 2019 il pianoforte e una grande dose di talento. Seppur a malincuore, Malika Ayane ha scelto di lasciare a casa Michele Serra e portare Davide agli Home Visit, contro il parere del pubblico. “Hai avuto più coraggio di me”, ha commentato Samuel, riferendosi alla dura scelta di lasciare a casa i Keemosabe la scorsa settimana, molto contestata dai presenti e sui social. Ed ecco la perla di saggezza: “Le scelte giuste sono solo delle scelte meno sbagliate di altre, a volte”.

Malika Ayane e Mara Maionchi volano agli Home Visit di X Factor 2019

Malika Ayane ha fatto le sue scelte ed è pronta per gli Home Visit di X Factor 13: “Ragazzi, le possibilità sono infinite: io conto su di voi adesso!”, ha detto per chiudere i Bootcamp degli Under Uomini, rivolgendosi ai “suoi”ragazzi. Anche Mara Maionchi si è detta soddisfatta della squadra: “Ho cercato di prendere quelli che mi sembravano più pronti. Mi siete sembrate i più robusti. Quello che cercavo era questo: gente che canta, che canta bene, e che ha un po’ di maturità”.

Guarda X Factor su Sky Uno tutti i giovedì alle 21.15 e rivedi i momenti più belli del talent sul sito ufficiale