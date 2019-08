Matthew McConaughey diventa professore dell'University of Texas

Dal set alla cattedra il passo è breve per Matthew McConaughey, che sarà un nuovo professore dell’University of Texas di Austin a partire dal prossimo autunno. A comunicarlo in una nota è lo stesso ateneo, dove l’attore premio Oscar si laureò in Cinema nel 1993. McConaughey insegnerà nel dipartimento Radio-Televisione-Film del Moody College of Communication.

Le motivazioni dell’ateneo di Austin

Nella nota diffusa dall’University of Texas si legge che la scelta di nominare McConaughey professore è avvenuta "in riconoscimento del suo eccezionale lavoro come insegnante e mentore per gli studenti dell'Università del Texas, e in relazione alla sua carriera di attore e produttore pluripremiato". L’interprete ha già collaborato con l’ateneo, anche se solo nel ruolo di "istruttore in visita", almeno fino ad oggi. Nel 2015 McConaughey ha iniziato a insegnare nella classe di produzione cinematografica insieme al docente di regia Scott Rice. "Siamo orgogliosi - ha sottolineato il preside Jay Bernhardt - di dare il benvenuto al professor McConaughey, che entra ufficialmente nella nostra facoltà di classe mondiale. Matthew tiene molto alla nostra scuola e ai nostri studenti e siamo entusiasti che condivida il suo tempo e il suo talento per aiutare a preparare le nuove generazioni di leader dei media".

La soddisfazione di McConaughey

McConaughey ha conseguito una laurea in Cinema nel 1993, proprio presso l'Università del Texas a Austin. Nel 2014 ha vinto un premio Oscar e un Golden Globe come miglior attore protagonista per "Dallas Buyers Club". L'attore ha commentato con soddisfazione la nomina dell'ateneo texano. "È la classe che avrei voluto frequentare quando studiavo cinema. Fare film, trasformare parole su carta in pellicola è sia una scienza e sia un'arte, indipendentemente dai tempi e dalle generazioni. Gli elementi di verità e di genuina gioia per il processo sono senza tempo. Questo sarà il focus della nostra classe". McConaughey ha maturato anche esperienza come produttore nel corso della sua carriera, in particolare per il suo lavoro nella serie "True Detective" (della quale è anche uno degli interpreti), pluripremiata e molto apprezzata dalla critica e dal pubblico.