"Mi rifiuto di ammettere che il mio matrimonio sia finito per un tradimento". Miley Cyrus toglie ogni dubbio sul motivo della fine del suo legame con l’attore Liam Hemsworth. E lo fa con un post su Instagram che in poche ore ha raccolto oltre 4 milioni di like. Le parole della cantante arrivano a pochi giorni dalla notizia della separazione con Hemsworth e mettono a tacere chi insinuava che dietro all’addio potesse esserci una relazione della ragazza con la blogger Kaitlynn Carter.

Miley Cyrus: "Non ci sono segreti"

Nel suo lungo post, Miley Cyrus ammette tutta una serie di errori commessi quando era più giovane: dai party al consumo di droghe, fino alla perdita di diversi lavori per via delle sue bravate. “Sono stata licenziata dal film Hotel Transilvania per aver comprato a Liam una torta a forma di pene e averla leccata”, ricorda la cantante. Ma, sottolinea, una volta tornata insieme a Hemsworth, si è impegnata sul serio per far funzionare la relazione: “Non ci sono segreti da svelare, qui”. E spiega: “Siamo stati insieme per 10 anni, l’ho detto prima e lo dirò ancora: amo Liam e l’amerò per sempre. Ma arrivata a questo punto ho dovuto fare una sana scelta per me stessa e lasciarmi la mia vita di prima alle spalle”. Tanto che la cantante arriva a dire anche di sentirsi “più felice di quanto non sia stata da tanto tempo”.

L'addio tra Cyrus e Hemsworth

Il matrimonio fra Cyrus e Hemsworth è finito dopo 8 mesi. I due si erano sposati a sorpresa lo scorso 23 dicembre, in una cerimonia privata. Già all’inizio di questa estate, l'ex reginetta Disney aveva rilasciato interviste in cui diceva di non vedersi “nel tipico ruolo della moglie” e di essere “ancora attratta dalle donne”. Poi è arrivato l'addio definitivo.