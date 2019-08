Dopo soli 8 mesi di matrimonio, è già arrivato il momento dell’addio tra la cantante Miley Cyrus e l’attore Liam Hemsworth. I due infatti avrebbero deciso di separarsi, secondo quanto raccontato da un portavoce della star 26enne al magazine People. “Entrambi in continua evoluzione e cambiamento, sia come coppia sia come individui: hanno deciso che separarsi è la cosa migliore, mentre entrambi si concentrano su sé stessi e la propria carriera. Rimangono entrambi devoti genitori per tutti i loro animali, mentre si prendono questo periodo di separazione. Per favore, rispettate la loro decisione e la loro privacy”.

Le foto su Instagram

Le voci sulla separazione hanno iniziato a rincorrersi quando la cantante ha postato sulla propria pagina Instagram una foto in cui non indossa la fede nuziale. Questa e altre immagini pubblicate sul social sono state scattate in Italia, dove la cantante si trova per un periodo di vacanza insieme alla blogger Kaitlynn Carter che, a sua volta, solo una settimana fa ha annunciato la separazione dal marito, il modello Brody Jenner. Negli scatti, Cyrus e Carter sembrano godersi le loro vacanze sotto il sole italiano anche senza i quasi-ex mariti.

Il matrimonio e la separazione

Cyrus ha sposato a sorpresa il marito 29enne lo scorso 23 dicembre, in una cerimonia privata, dopo 10 anni insieme. Ma già all’inizio di questa estate, l'ex reginetta Disney aveva rilasciato interviste in cui diceva di non vedersi “nel tipico ruolo della moglie” e di essere “ancora attratta dalle donne”. Anche per questo motivo, infatti, si vocifera su una possibile relazione con Carter, sua compagna di viaggio in Italia.