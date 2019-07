Il principe Harry rivela: "Io e Meghan non avremo più di due figli"

Harry e Meghan hanno deciso che non avranno più di due figli. Il motivo? La salvaguardia dell’ambiente. A renderlo noto, tra il serio e lo scherzoso, è stato lo stesso Duca di Sussex, che lo ha rivelato durante un’intervista all'etologa inglese Jane Goodall, sul numero di settembre di Vogue Uk, che ospita come “guest editor” proprio Meghan Markle. Il principe Harry ha usato toni divertiti nel raccontare che con la moglie pianificano un massimo di due figli per rispettare il loro impegno nella salvaguardia dell'ambiente. "Ho sempre voluto provare e garantire" l'impegno ecologico, ha detto, "anche prima di avere un figlio e sperare di averne". Quando poi Goodall lo ha incalzato dicendo "non troppi..." lui ha replicato: "Due al massimo!".

Harry sul razzismo: "Pregiudizi inconsci"

I piani genitoriali dei Duchi di Sussex contrastano con quelli dei duchi di Cambridge, William e Kate Middleton, che hanno già tre figli e su cui aumentano i gossip su un quarto bebè in arrivo. Harry nell’intervista ha anche parlato del razzismo in Gran Bretagna e di come "pregiudizi inconsci" siano spesso trasmessi di generazione in generazione. A suo dire, i britannici devono capire da dove provengono i loro pregiudizi, per poter affrontare la discriminazione razziale.