La storia d’amore tra il cantante de le Vibrazioni Francesco Sarcina e l’influencer Clizia Incorvaia è finita. A causare la rottura, dopo il matrimonio celebrato il 5 giugno 2015, sarebbe stato il tradimento di lei con l’attore Riccardo Scamarcio (FOTO), che di Sarcina è stato amico e testimone di nozze. La notizia, rivelata dal settimanale Oggi, è stata confermata in un’intervista al Corriere dallo stesso cantante, autore di successi come “Dedicato a te” o “Vieni da me”. “Quando mia moglie mi ha confessato di avermi tradito con Scamarcio, mi ha devastato. Riccardo è stato il mio testimone di nozze, un amico, un fratello. Mi sono sentito pugnalato ovunque”, spiega il cantante.

La fine della relazione annunciata su Instagram

La fine della relazione era stata annunciata qualche giorno fa su Instagram da Clizia Incorvaia: “Ogni matrimonio vorrebbe un happy end, il vissero felici e contenti, ma non sempre le fiabe moderne conservano questo finale. Provi disincanto nel pensare di far parte di quella grossa percentuale di separati in Italia, (ci provi e riprovi) ma poi capisci che una famiglia moderna può essere composta anche da un singolo e che tu puoi ugualmente insegnare il senso di famiglia ai tuoi figli. E da lì comprendi che l’amore eterno esiste“, ha scritto.

"L’episodio con Riccardo risale a mesi fa"

A Clizia Incorvaia, Sarcina aveva dedicato l’album da solista Femmina. "Femmina perché era incinta di Nina. Ancora mi commuovo vedendo le sue foto col pancione", racconta al Corriere. Ora che il loro amore è finito, però, spiega: "Odio chi parla dei cavoli propri, però la notizia è uscita e ha destabilizzato tanti che mi vogliono bene, perciò mi sento di dover chiarire, ora e poi mai più. L’episodio con Riccardo risale a mesi fa, è isolato ed è stata lei a confessarmelo. Fine". Della crisi tra i due si era già parlato a novembre, quando Incorvaia su Instagram aveva annunciato problemi di coppia. A febbraio, però, era arrivata la riconciliazione tra i due che si sono tatuati due cuori gemelli. La relazione tra l'influencer e Scamarcio si colloca "una o due settimane dopo la crisi di novembre", spiega Sarcina, "Però, lei me l’ha confessato a Pasqua. Nel mezzo, avevo provato a ricucire. Per me, ricostruire la famiglia era un atto di fede. Quel tatuaggio è il ricordo del lavoro fatto per riconquistarla: ho fatto di tutto, andando dall’analista, cambiando".

I contatti tra il cantante e Scamarcio

Il cantante, tornando ancora su Incorvaia e Scamarcio, precisa di non avere più contatti con l'attore. Secondo Sarcina Scamarcio "ha mandato un vocale quando gli ho scritto 'ma che schifo devo venire a sapere'. Però, se provi a parlarmi la sera stessa, come puoi aspettarti che voglia ascoltarti?".

