Le Vibrazioni in concerto a Cesenatico: info e scaletta

Cresce l’attesa in Riviera per l’arrivo dei grandi “Capodanni” estivi, ovvero gli imperdibili appuntamenti con le notti rosa. Appuntamento in piazza Costa, a Cesenatico, quando il 5 luglio Le Vibrazioni accenderanno la nottata striata di rosa e fuori d’artificio.

Notte rosa a Cesenatico e Le Vibrazioni in concerto

Tutto pronto per la Notte Rosa 2019 di Cesenatico, venerdì 5 luglio, quando sul palco di piazza Costa saliranno sul palco alcuni dei nomi più emozionanti della musica italiana. L’evento, organizzato interamente da Radio Bruno, conferma la presenza di: Le Vibrazioni, i Nomadi, Elodie, Tormento, Benji & Fede, Sergio Sylvestre, Bianca Atzei e Fred De Palma. Lo spettacolo avrà inizio dopo il tramonto, attorno alle ore 21, e si protrarrà fino a notte fonda. Lo spettacolo di musica verrà interrotto verso mezzanotte, quando per qualche minuto verrà indetto anche uno spettacolo pirotecnico. Dopo la musica, lo show proseguirà con eventi di animazione, balli e un dj st di Merk & Kremont. L’accesso è gratuito per tutti gli spettacoli. Parlando dell’evento, il sindaco Matteo Gozzoli ha dichiarato: «Anche quest’anno la città di Cesenatico si prepara ad accogliere migliaia di persone per un appuntamento che coinvolge tutta la costa romagnola» - Per l’occasione, sono state firmate ordinanze specifiche che impediscono vendita e trasporto di bevande in contenitori di vetro o lattina.

La scaletta del concerto de Le Vibrazioni a Cesena

Quest’anno, Le Vibrazioni hanno festeggiato i 20 anni di carriera insieme ai fan del Mediolanum Forum di Assago, direttamente nella loro città di origine. Correva infatti l’anno 1999 quando la band è comparsa per la prima volta con il suo inconfondibile sound melodico, conquistando il cuore dei fan che non hanno mai smesso di aggiungere i loro successi alle playlist.

La scaletta del concerto non è stata rivelata, ma è molto probabile che il loro tempo sul palcoscenico sia limitato per fare spazio a tutti gli artisti. Segue un elenco delle possibili canzoni che dovrebbero farcela a raggiungere la setlist principale: “Cambia”, “Così Sbagliato”, “Amore zen”, e “Pensami così”. In attesa di migliori conferme, i fan possono godersi l’ultimo successo discografico della band, “V”, rilasciato il 9 febbraio 2018 per l’etichetta L’Equilibrista.

Le Vibrazioni in tour in Europa

Il “Così Sbagliato” Summer Tour proseguirà poi per una serie di date anche in giro per l’Europa. Inizialmente la tournée era stata programmata per febbraio, ma è poi stata rimandata a settembre. Alcune delle nuove date sono già state rese note, mentre altre saranno da definire. Il tour si aprirà in un viaggio sui palchi di alcuni dei principali club europei tra Amsterdam, Barcellona, Londra, Parigi, Bruxelles, Liverpool e Dublino. Ecco il calendario fino a questo momento: